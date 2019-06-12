Георгиевская лента и красная звезда: в Днепре на стенах избиркома висят запрещенные советские символы Сегодня, 16:49 Цей матеріал також доступний українською ОПОРА Дніпро/Facebook На стене висит запрещенная символика ОПОРА Дніпро/Facebook

В помещении окружной избирательной комиссии № 24 в Днепре на стенах висит доска с запрещенной в Украине советской символикой, сообщает гражданская сеть ОПОРА.

«Друзья. У нас две новости. Представление в 24 ОИК приняли, но интерьер помещения комиссии огорчил», — сказано в сообщении.

На стенах, кроме портретов «творцов победы», висит молот на фоне красной звезды, а также георгиевская лента.