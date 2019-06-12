Георгиевская лента и красная звезда: в Днепре на стенах избиркома висят запрещенные советские символы
Сегодня, 16:49
В помещении окружной избирательной комиссии № 24 в Днепре на стенах висит доска с запрещенной в Украине советской символикой, сообщает гражданская сеть ОПОРА.
«Друзья. У нас две новости. Представление в 24 ОИК приняли, но интерьер помещения комиссии огорчил», — сказано в сообщении.
На стенах, кроме портретов «творцов победы», висит молот на фоне красной звезды, а также георгиевская лента.