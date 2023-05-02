Нардеп Лерос заявил, что выиграл суд у Верховной Рады по делу об отстранении от заседаний парламента 2 мая, 15:02 Гео Лероса отстранили от заседаний Верховной Рады фактически до окончания войны из-за критики Ермака (Фото:Geo Leros/Facebook)

Нардеп Гео Лерос заявил, что выиграл суд у Верховной Рады касательно отстранения от участия в заседаниях парламента фактически до окончания войны.

«Сегодня я выиграл суд у Верховной Рады по моему незаконному отстранению от посещения пленарных заседаний в год, по вопросу к главе СБУ: «когда агент кремля Ермак сядет за государственную измену?» — написал он в своем Facebook.

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Лерос подчеркнул, что, по его мнению, выиграл суд у президента Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака.

«Да будет стыдно всем, кто голосовал за мое незаконное отстранение. Скоро увидимся на работе!» — резюмировал нардеп.

В конце февраля Лероса отстранили от заседаний Рады до конца пленарного заседания. Фактически это означало, что нардеп не может участвовать в работе парламента до окончания войны, так как во время действия военного положения заседание не закрывается.

Сам Лерос писал, что отстранен, потому что назвал Андрея Ермака «„фсбшной гнидой“ в его присутствии».

Согласно регламенту Рады, народный депутат на пленарном заседании не должен употреблять оскорбительные выражения и непристойные слова. В случае нарушения его предупреждают о недопустимости таких высказываний и прекращают выступление, а в случае повторного нарушения — лишают права выступления на пленарном заседании.



В ноябре 2021 года Гео Лерос с трибуны Рады назвал «предателем» президента Владимира Зеленского, который находился в сессионном зале. По указанию главы ВР Руслана Стефанчука ему выключили микрофон. После этого Лерос показал в сторону Зеленского средний палец и покинул трибуну.

Регламентный комитет Рады единогласно рекомендовал лишить Лероса права участвовать в пяти пленарных заседаниях.

Позже ГБР вручило Гео Леросу подозрение. В Бюро заявили, что депутата подозревают в грубом нарушении общественного порядка (ч. 1 ст. 296 УК Украины). Обвинительный акт направили в суд в январе 2022 года.

В ноябре 2021 года ГБР сообщило Гео Леросу о подозрении за невыполнение решения суда. Нардеп должен был опровергнуть распространенную информацию о брате главы Офиса президента Денисе Ермаке, но не сделал этого. Речь идет о видео, на котором Денис Ермак якобы от имени брата «торговал» государственными должностями, которое Лерос опубликовал в марте 2020 года на своей странице в Facebook.