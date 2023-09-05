Нардеп Лерос вернулся в Раду через полгода после отстранения от заседаний 5 сентября, 14:37 Нардеп Лерос (на фото справа) снова принимает участие в заседаниях Рады (Фото:Гончаренко/Telegram)

Во вторник, 5 сентября, нардеп Гео Лерос вернулся на работу в Верховную Раду, полгода назад его отстранили от заседаний парламента.

Фото с нардепом опубликовал в своем Telegram его коллега из Евросолидарности Алексей Гончаренко.

«Смотрите, кто вернулся в Раду. Сегодня началась 10-я сессия Рады, поэтому Гео Лерос смог вернуться в зал. Ранее парламент отстранил его от участия в пленарных заседаниях», — напомнил он.

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В конце февраля Лероса отстранили от заседаний Рады до конца пленарного заседания. Фактически это означало, что нардеп не может участвовать в работе парламента до окончания войны, так как во время действия военного положения заседание не закрывается. Однако в начале сентября Рада открыла новую сессию.

Сам Лерос писал, что отстранен, потому что назвал Андрея Ермака «"фсбшной гнидой» в его присутствии".

Согласно регламенту Рады, народный депутат на пленарном заседании не должен употреблять оскорбительные выражения и непристойные слова. В случае нарушения его предупреждают о недопустимости таких высказываний и прекращают выступление, а в случае повторного нарушения — лишают права выступления на пленарном заседании.