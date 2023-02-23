Нардепа Гео Лероса отстранили от заседаний Рады 23 февраля, 15:53 Гео Лерос (Фото:Слуга народа/Facebook)

Народного депутата Гео Лероса в четверг, 23 февраля, отстранили от работы Верховной Рады до конца пленарного заседания.

Нардеп от Евросолидарности Алексей Гончаренко написал в Telegram, что Лероса «решили наказать за то, что он как-то не так задал вопрос [главе Офиса президента Андрею] Ермаку». По его словам, поскольку заседание Верховной Рады не закрывается во время военного положения, это значит, что Лерос отстранен до конца войны.



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Нардеп от Голоса Ярослав Железняк в Telegram сообщил, что решение поддержал 261 депутат.



«Так как Рада сейчас работает в режиме непрерывного заседания, то Гео лишен участия до конца текущей сессии (это начало сентября 2023 года) или прекращения военного положения и, соответственно, смены спецрежима работы Рады во время войны. То есть, скорее всего, на полгода», — прокомментировал он.

Сам Лерос написал в Telegram, что отстранен до конца года, потому что назвал Андрея Ермака «"фсбшной гнидой» в его присутствии".

Согласно регламенту Рады, народный депутат на пленарном заседании не должен употреблять оскорбительные выражения и непристойные слова. В случае нарушения его предупреждают о недопустимости таких высказываний и прекращают выступление, а в случае повторного нарушения — лишают права выступления на пленарном заседании.



В ноябре 2021 года Гео Лерос с трибуны Рады назвал «предателем» президента Владимира Зеленского, который находился в сессионном зале. По указанию главы ВР Руслана Стефанчука ему выключили микрофон. После этого Лерос показал в сторону Зеленского средний палец и покинул трибуну.

Регламентный комитет Рады единогласно рекомендовал лишить Лероса права участвовать в пяти пленарных заседаниях.

Позже ГБР вручило Гео Леросу подозрение. В Бюро заявили, что депутата подозревают в грубом нарушении общественного порядка (ч. 1 ст. 296 УК Украины). Обвинительный акт направили в суд в январе 2022 года.

В ноябре 2021 года ГБР сообщило Гео Леросу о подозрении за невыполнение решения суда. Нардеп должен был опровергнуть распространенную информацию о брате главы Офиса президента Денисе Ермаке, но не сделал этого. Речь идет о видео, на котором Денис Ермак якобы от имени брата «торговал» государственными должностями, которое Лерос опубликовал в марте 2020 года на своей странице в Facebook.