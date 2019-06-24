Зеленский назначил своим советником художника Гео Лероса Сегодня, 16:33 2348 Цей матеріал також доступний українською Geo Leros/Facebook Гео Лерос Geo Leros/Facebook

Президент Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником режиссера и арт-куратора Гео Лероса.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

По словам самого Лероса, он хочет инициировать раз в месяц «обед с президентом».

«Это серия встреч с людьми из разных сфер, которые формируют культурный имидж страны на мировой арене. Это режиссеры, архитекторы, художники, кинооператоры, украинские дизайнеры, музыканты, креативщики, организаторы фестивалей, люди которые борются за сохранение культурного наследия», — написал он.

Художник кандидат в народные депутаты от Слуги народа на парламентских выборах, № 23 в списке.

Напомним, что Лерос — основатель арт-проекта Art United Us и общественной организации City-Art. В рамках этих проектов создал десятки муралов в Украине.

Сейчас он занимает должность советника Министра информационной политики Украины Юрия Стеця и советника по культуре на общественных началах мэра Киева Виталия Кличко.