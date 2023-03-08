Сегодня в Киев приедет генсек ООН, это его третий визит в Украину с начала вторжения: о чем будут говорить с Зеленским 8 марта, 07:40 Антониу Гутерриш был в Украине в апреле и августе 2022 года (Фото:REUTERS/Denis Balibouse)

В среду, 8 марта, в Киев приедет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш — это будет уже третий его визит в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

7 марта генсек ООН прибыл в Польшу, откуда отправился в Киев.

8 марта в Киеве Антониу Гутерриш встретится в столице Украины с президентом Владимиром Зеленским. Главной темой переговоров станет продолжение действия соглашения об экспорте украинских зерновых.

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До этого Гуттереш уже приезжал в Украину 17-19 августа - тогда он сначала прибыл во Львов для встречи с Зеленским и президентом Турции Реджепом Эрдоганом, а затем посетил Одесский порт, откуда экспортируется зерно в рамках стамбульского соглашения. 28 апреля Гуттереш также приезжал в Украину: тогда в день визита генсека ООН Россия нанесла ракетный удар по жилому дому в Киеве, погибла журналистка Вера Гирич.

Зерновое соглашение было подписано в июле 2022 года в Турции и частично разблокировало морской экспорт украинского зерна. Черноморская зерновая инициатива оформлена как соглашение между Украиной, Турцией и ООН и зеркальное соглашение с Россией. Речь идет об экспорте из украинских портов Одессы, Черноморска и Южного: торговые корабли проходят по специальным разминированным коридорам, при этом они обязаны заходить в Турцию для осмотра.

17 ноября 2022 зерновое соглашение продлили на четыре месяца. Поэтому срок его действия завершится 18 марта этого года, если действие соглашения не будет снова продлено.

1 марта Россия заявила, что согласится на продление Черноморского зернового соглашения лишь в том случае, если будут учтены интересы ее собственных сельхозпроизводителей. Москва утверждает, что санкции, влияющие на ее платежные, логистические и страховые отрасли, якобы являются препятствием для возможности РФ экспортировать собственное зерно и удобрения.



Со своей стороны министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара упорно работает над продлением сроков действия соглашения. Агентство Reuters сообщало со ссылкой на источник в украинском правительстве, что Украина также ведет онлайн-переговоры с партнерами (Турцией и ООН) по продлению действия Черноморской зерновой инициативы.