Генсек ООН написал письмо Зеленскому накануне инаугурации
Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш написал письмо новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Гутерриш заверил Украину в поддержке ООН и выразил надежду на мирное урегулирование конфликта на Донбассе, передает Укринформ.
Он также отметил, что ООН остается привержена суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины.
«Хочу выразить мои искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с вашим избранием на должность президента Украины. Пользуясь случаем, хочу выразить полную поддержку ООН чрезвычайно важных усилий Нормандской четверки, Трехсторонней контактной группы в Минске и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в разрешении конфликта на востоке Украины. Призываю все стороны активизировать дипломатические усилия в духе конструктивного диалога, имея целью воплощения Минских договоренностей», — заявил генсек ООН.
Напомним, что инаугурация Зеленского состоится в понедельник, 20 мая.
На церемонии инаугурации НАТО будет представлять помощник генерального секретаря альянса, посол Алехандро Алваргонзалес.
Евросоюз будет представлен вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шевчовичем.
Церемонию посетят премьер-министр Молдовы Павел Филип, госсекретарь МИД Хорватии Здравка Бушич, вице-премьер-министр Румынии Анна Бирчал.
Также посетят церемонию президенты Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии.