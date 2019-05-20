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Генсек ООН написал письмо Зеленскому накануне инаугурации

20 мая, 00:08
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Генсек ООН написал письмо Зеленскому накануне инаугурации - фото

Salvatore Di Nolfi/Pool via REUTERS

Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш написал письмо новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Гутерриш заверил Украину в поддержке ООН и выразил надежду на мирное урегулирование конфликта на Донбассе, передает Укринформ.

Он также отметил, что ООН остается привержена суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины.

«Хочу выразить мои искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с вашим избранием на должность президента Украины. Пользуясь случаем, хочу выразить полную поддержку ООН чрезвычайно важных усилий Нормандской четверки, Трехсторонней контактной группы в Минске и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в разрешении конфликта на востоке Украины. Призываю все стороны активизировать дипломатические усилия в духе конструктивного диалога, имея целью воплощения Минских договоренностей», — заявил генсек ООН.

Напомним, что инаугурация Зеленского состоится в понедельник, 20 мая.

На церемонии инаугурации НАТО будет представлять помощник генерального секретаря альянса, посол Алехандро Алваргонзалес.

Евросоюз будет представлен вице-президентом Европейской комиссии Марошем Шевчовичем.

Церемонию посетят премьер-министр Молдовы Павел Филип, госсекретарь МИД Хорватии Здравка Бушич, вице-премьер-министр Румынии Анна Бирчал.

Также посетят церемонию президенты Венгрии, Эстонии, Литвы, Латвии и Грузии.

Теги:   Антониу Гутерриш ООН Владимир Зеленский

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