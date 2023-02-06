Идет работа над передачей Украине активов российского олигарха Малофеева — генпрокурор

6 февраля, 20:22
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Константин Малофеев (Фото:Slavko Slavkович/Twitter)

Константин Малофеев (Фото:Slavko Slavkович/Twitter)

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что Минюст совместно с Госдепартаментом США работает над механизмом передачи Украине конфискованных средств российского олигарха Константина Малофеева.

"Это историческое решение. Они стали возможны благодаря двухпалатной поддержке в американском парламенте... Это означает, что мероприятие серьезно настроено на борьбу с российскими элитами", - заявил генпрокурор.

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Он подчеркнул, что в прошлом году было принято новое законодательство в США, направленное на конфискацию в пользу Украины российских активов.

"Эта конфискация - результат длительного сотрудничества Офиса генерального прокурора с министерством юстиции США, наших групп по розыску и конфискации активов поддерживающих войну против Украины", - сообщил Костин.

https://www.youtube.com/watch?v=rq0SO8EEgTw
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Ранее генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что конфискованные активы подсанкционного российского олигарха Константина Малофеева на сумму 5,4 млн. долларов передадут Украине.

Малофеев попал под американские санкции в 2014 году, а в 2022-м его обвинили в нарушении санкций. По данным прокуроров, Малофеев пытался перевести деньги со счета в денверском Sunflower Bank деловому партнеру, нарушив санкции США.

В конце декабря Конгресс США принял, а президент Джо Байден подписал закон о финансировании федерального правительства, который, в частности, предусматривает право Минюста передавать Госдепартаменту конфискованные активы, чтобы затем передавать их Украине.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Олигархи Константин Малофеев Конфискация Андрей Костин генпрокурор Украины конфискация активов

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