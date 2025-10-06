Кравченко не будет исполнять обязанности руководителя САП в случае его отстранения — Офис генпрокурора
Доклад президенту Владимиру Зеленскому директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко (справа) (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)
Информация о том, что генеральный прокурор Руслан Кравченко будет исполнять обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в случае отстранения руководителя САП Александра Клименко, не соответствует действительности.
Об этом сообщила руководитель пресс-службы Офиса генпрокурора Марьяна Гайовская в комментарии NV в понедельник, 6 октября.
«Обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры по общей организации деятельности в случае его отсутствия выполняет первый заместитель руководителя САП, а при отсутствии первого заместителя — заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Поэтому распространение информации о том, что генеральный прокурор будет исполнять обязанности руководителя САП, не соответствует действительности и является абсолютно ошибочной трактовкой закона», — отметила Гайовская.
Ранее 6 октября издание Бабель, ссылаясь на три источника, сообщило, что в ближайшее время Клименко могут объявить подозрение, что автоматически станет основанием для его отстранения. В таком случае руководство САП перейдет к генпрокурору Руслану Кравченко, утверждает издание.
Основанием для подозрения Клименко, по словам собеседников Бабеля, является возможная его причастность к одному из дел, по которому свидетельствует народный депутат Федор Христенко. Сейчас эту информацию проверяет СБУ, говорится в материале.
В сентябре Зеркало недели со ссылкой на свои источники написало, что Федора Христенко, который находился в Объединенных Арабских Эмиратах, передали СБУ по политической договоренности.
Перед началом полномасштабной войны Христенко выехал за границу и с тех пор не возвращался в Украину. 21 июля ему заочно сообщили о подозрении. 13 августа сообщалось, что Христенко объявили в розыск.