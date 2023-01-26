Генпрокурор Костин назначил себе троих новых заместителей 26 января, 14:02 Андрей Костин назначил себе троих новых заместителей (Фото:Офис генпрокурора)

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин назначил себе первого заместителя и еще двух заместителей после увольнения с должности Алексея Симоненко.



Об этом говорится на сайте Офиса генпрокурора в четверг, 26 января.

Первым замгенпрокурора стал Алексей Хоменко. Он был заместителем Костина с сентября 2022 года. Одна из главных его задач — наблюдение за соблюдением законов органами безопасности.

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Заместителями генпрокурора назначили Антона Войтенко и Викторию Литвинову. Войтенко будет курировать направление наблюдения за соблюдением законов органами Государственного бюро расследований. Также за ним закреплена специализированная прокуратура в военной и оборонной сферах.

Литвинова будет отвечать за работу специализированной экологической прокуратуры, направления противодействия нарушениям прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах и защите интересов детей.

По словам Костина, все новоназначенные «положительно себя зарекомендовали» и во время войны «времени для раскачки» нет.

«Решения принимаются быстро. Это необходимо, чтобы прокуратура работала эффективно в сложных условиях, в которых находится правоохранительная система и вся наша страна», — заявил он.

24 января с должности замгенпрокурора уволили Алексея Симоненко после скандала с отдыхом в Испании. СМИ выяснили, что он в период военного положения ездил в зимний отпуск за границу вопреки прямому запрету президента Владимира Зеленского. Симоненко провел 10 дней в испанской Марбелье, о чем свидетельствует фото, опубликованные его супругой в Instagram.

25 января Офис гепрокурора уволил руководителей сразу пяти областных прокуратур — Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской.