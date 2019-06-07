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Генпрокуратура открыла три уголовных дела из-за заявлений на Минских переговорах

Сегодня, 17:18
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Генпрокуратура открыла три уголовных дела из-за заявлений на Минских переговорах - фото

скрин видео ГПУ

Юрий Луценко

Генеральная прокуратура открыла три уголовных производства после заявлений украинской делегации по результатам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем специальном видеообращении.

В частности, досудебное расследование начато после призывов запретить ответный огонь на Донбассе и снять экономическую блокаду с оккупированных территорий.

«Большее возмущение у меня вызывает предложение представителей Украины в Минской контактной группе запретить огонь в сторону противника. Я сделал так, как рекомендовал президент — посмотрел на фото своих сыновей и поступил как генеральный прокурор и гражданин. Сегодня я лично зарегистрировал в реестре досудебных расследований резонансное дело», — заявил генпрокурор.

Уголовные производства открыты по факту подготовки к финансированию терроризма, подготовки к препятствованию деятельности Вооруженных сил Украины в особый период и государственной измены.

«Хочу прямо сказать всем реваншистам и всем капитулянтам — все, кто попытается играть с украинским законом, получат достойный ответ. Закон один для всех. Победа будет за нами», — резюмировал Луценко.

Напомним, 5 июня представители ТКГ на переговорах в Минске договорились о подготовке нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.

Представитель Украины в ТКГ по Донбассу экс-президент Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях относительно режима тишины на Донбассе норму «не стрелять в ответ».

Также Кучма выступил с инициативой о снятии экономической блокады с временно оккупированных районов Донбасса.

Теги:   Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Юрий Луценко ГПУ

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