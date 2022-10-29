Направили письма в МВД и СБУ. Зеленский ответил на петицию относительно высказываний и действий Труханова 29 октября, 14:48 Геннадий Труханов (Фото:Геннадий Труханов/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом обратить внимание на действия и высказывания мэра Одессы Геннадия Труханова, набравшую более 25 тысяч подписей.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Среди прочего автор петиции заявил, что Труханов «активно демонстрирует свою лояльность к захватчикам». В частности, он напомнил о его отказе сносить памятник Екатерине II в Одессе.

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«Решение поднятых в петиции вопросов (предоставление правовой оценки деятельности Труханова, возможного привлечения его к уголовной ответственности, лишения гражданства Украины, снятия с должности, на которую он избирался) не входит в конституционные полномочия президента Украины», — ответил Зеленский.

Он сообщил, что письма с просьбой проверить изложенные в петиции сведения направили в Службу безопасности и Министерство внутренних дел