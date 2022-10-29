Направили письма в МВД и СБУ. Зеленский ответил на петицию относительно высказываний и действий Труханова
Геннадий Труханов (Фото:Геннадий Труханов/Facebook)
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом обратить внимание на действия и высказывания мэра Одессы Геннадия Труханова, набравшую более 25 тысяч подписей.
Об этом говорится на сайте главы государства.
Среди прочего автор петиции заявил, что Труханов «активно демонстрирует свою лояльность к захватчикам». В частности, он напомнил о его отказе сносить памятник Екатерине II в Одессе.
«Решение поднятых в петиции вопросов (предоставление правовой оценки деятельности Труханова, возможного привлечения его к уголовной ответственности, лишения гражданства Украины, снятия с должности, на которую он избирался) не входит в конституционные полномочия президента Украины», — ответил Зеленский.
Он сообщил, что письма с просьбой проверить изложенные в петиции сведения направили в Службу безопасности и Министерство внутренних дел