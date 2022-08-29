«Ложь от первого до последнего слова». Труханов заявил, что не призывал к переговорам с Россией
Геннадий Труханов (Фото:Геннадий Труханов/Facebook)
Мэр Одессы Геннадий Труханов опроверг заявление СМИ о его «призыве к переговорам» со страной-агрессором РФ.
«Цитирую российские новостные агентства: „Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал вести переговоры с Россией“. Вынужден официально заявить, что это ложь от первого до последнего слова», — написал он в Facebook.
Труханов убежден, что оккупанты должны быть изгнаны со всей территории Украины, а все переговоры должны произойти после освобождения временно оккупированных регионов, включая Крым.
Он добавил, что, по его мнению, СМИ распространили эту информацию, потому что страна-агрессор хочет склонить Украину к переговорам.
Речь идет об интервью Труханова итальянскому ресурсу Corriere della Sera. В нем он заявлял, что «надо шаг за шагом договариваться, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации» с РФ.
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