«Ложь от первого до последнего слова». Труханов заявил, что не призывал к переговорам с Россией

29 августа, 20:56
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Геннадий Труханов (Фото:Геннадий Труханов/Facebook)

Геннадий Труханов (Фото:Геннадий Труханов/Facebook)

Мэр Одессы Геннадий Труханов опроверг заявление СМИ о его «призыве к переговорам» со страной-агрессором РФ.

«Цитирую российские новостные агентства: „Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал вести переговоры с Россией“. Вынужден официально заявить, что это ложь от первого до последнего слова», — написал он в Facebook.

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Труханов убежден, что оккупанты должны быть изгнаны со всей территории Украины, а все переговоры должны произойти после освобождения временно оккупированных регионов, включая Крым.

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Он добавил, что, по его мнению, СМИ распространили эту информацию, потому что страна-агрессор хочет склонить Украину к переговорам.

https://www.facebook.com/gennadiytruhanov/posts/614520780038285

Речь идет об интервью Труханова итальянскому ресурсу Corriere della Sera. В нем он заявлял, что «надо шаг за шагом договариваться, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации» с РФ.

https://www.youtube.com/embed/W1cuxoU2Glg
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Переговоры Одесса Российская агрессия Геннадий Труханов

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