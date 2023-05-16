Апелляция по делу Труханова: суд отказался увеличить размер залога до 50 млн гривен для мэра Одессы 16 мая, 11:44 Суд оставил в силе меру пресечения Геннадию Труханову (Фото:Суспільне Одеса)

Суд оставил в силе меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, отказавшись увеличит размер залога до 50 млн гривен.

Такое решение приняла Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда во вторник, 16 мая, пишет Суспільне.

На заседании сторона обвинения поддержала собственную апелляцию с требованием увеличить размер залога до 50 млн гривен вместо 13,4 млн гривен, которые уже внесены за Труханова.

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Прокурор Анастасия Андронова пояснила, что во время установления залога не были учтены активы и материальное состояние одесского мэра и его родственников, поэтому залог стоит увеличить. По ее словам, это должно обеспечить «должное процессуальное поведение».

В то же время, защита Труханова отозвала собственную апелляционную жалобу об отмене меры пресечения. Суд это удовлетворил.

В прокуратуре также пояснили, что предыдущую сумму в размере 30 млн гривен Труханов не внес не из-за отсутствия денег, а для того, чтобы в результате судом эта сумма была уменьшена или выбрана другая мера пресечения.

Адвокат Труханова Александр Лысак заявил, что внесенный залог в размере 13 млн гривен достаточен и может обеспечить «надлежащее процессуальное поведение».

Сам мэр Одессы во время своего слова в зале суда рассказал, что часть его имущества арестована, и не может быть использована для оплаты залога, а активы его дочери — это средства отдельной семьи, которые он как отец «не хочет у них брать». Он также заявил, что в его деле есть элемент политического преследования еще с 2016 года.

По словам Труханова, сторона обвинения хочет поставить непомерную сумму залога, чтобы его взяли под стражу и этим воспользовались политические оппоненты. Он попросил отказать стороне обвинения.

Одесский мэр также прокомментировал факт внесения залога депутатом Дмитрием Танцюрой, назвав это «неожиданным».

«Я не думал, что это может такое произойти. Я его еще не видел, он где-то уехал, чтобы спросить. Я с ним знаком, он порядочный человек», — резюмировал Труханов.

25 апреля ВАКС избрал Труханову меру пресечения в виде 30,8 млн грн залога. Он не внес этот залог, поэтому САП ходатайствовала об изменении меры пресечения на арест с альтернативой залога в 50 млн.

4 мая ВАКС постановил арестовать городского голову Одессы Геннадия Труханова на 60 суток с правом внесения залога в 13 млн грн по делу завода Краян. Его взяли под стражу в зале суда.

На следующий день за мэра Одессы внесли залог. Это сделал депутат от промэрской фракции Доверяй делам Дмитрий Танцюра.

Геннадия Труханова обвиняют в завладении 92 млн грн из бюджета во время покупки здания завода Краян. В 2018 году суд отпустил его на поруки в то время нардепа от БПП Дмитрия Голубова. Прокурор настаивал, что с тех пор обстоятельства изменились, и призывал усилить меру пресечения.

Центр противодействия коррупции сообщал, что с февраля 2022 года Труханов минимум шесть раз выезжал за границу, поэтому, по версии обвинения, «существует риск, что он может скрываться от суда за границей». Мэр заявил о политическом давлении со стороны САП и сказал, что он давал присягу и не собирается скрываться.