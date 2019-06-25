Ульяна Супрун
Сделка с агрессором — это ловушка
Георгий Тука
Стокгольмский синдром Европы
Тарас Березовец
Страсбургский позор
Олег Шама
Корчинский забыл о своем гомосексуализме
Спецтема: Возвращение России в ПАСЕ Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

САП просит приговорить мэра Одессы Труханова к 12 годам тюрьмы

Сегодня, 17:30
954
Цей матеріал також доступний українською
САП просит приговорить мэра Одессы Труханова к 12 годам тюрьмы - фото

Геннадий Труханов/Facebook

САП также просит суд конфисковать имущество Труханова и других фигурантов дела

В рамках дела о хищении 92,7 млн гривен при покупке здания завода Краян Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд приговорит главного фигуранта, мэра Одессы Геннадия Труханова к 12 годам лишения свободы.

Об этом во время дебатов заявил прокурор Максим Кравченко, передают Українські новини.

Что касается заместителя Труханова Павла Вугельмана, то для него САП просит 11 лет тюрьмы.

Кроме них обвинения по данному делу выдвинуты еще шести фигурантам.

Для Алексея Спектора, Василия Шкрябая, Владимира Радионова и Петра Загодиренко САП просит по 10 лет лишения свободы, а для Игоря Кравченко и Галины Богдановой — 11 и 7 лет тюрьмы соответственно.

Помимо ареста обвиняемых, прокурор ходатайствует и о конфискации всего их имущества.

Читайте также:

Выдали безосновательно. Что известно о российском паспорте Труханова и отказе от него

Также САП просит суд конфисковать 92,7 млн гривен, арестованных на счетах продавшей здание завода фирмы Элит Девелопмент.

Напомним, известного своей пророссийской позицией мэра Одессы Геннадия Труханова обвиняют в растрате средств при покупке здания для так называемой Европейской мэрии.

По данным следствия, оно было приобретено за 11,5 млн гривен, а после продано городу уже за 185 млн гривен.

Теги:   САП Мэр Хищение средств Одесса Труханов остров

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

Главное

Политика

Сегодня, 11:14

img
«Нех*ен идти в парламент»: между Гриценко и Вакарчуком в эфире ток-шоу вспыхнула словестная перепалка — видео
Политика

Сегодня, 00:59

img
ЦИК снова отказала Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы
События

Сегодня, 10:42

img
Из-за танцев выпускников академии Нацгвардии под песню Газманова начато служебное расследование

ТОП 3

Политика

Вчера, 02:16

img
ЦИК не зарегистрировала Парасюка кандидатом в нардепы
13958
Политика

Сегодня, 13:06

img
Гриценко опубликовал предвыборный ролик, в котором спасает Зеленского от Путина
10211
Политика

Сегодня, 11:22

img
На Портнова завели дело за дачу ложных показаний
8561

Новости Одессы

img
Благоустройство Греческого парка продолжается: вторая зона будет готова ко Дню города (общество)
img
СБУ подозревает работников порта "Южный" в махинациях с социальными выплатами
img
Новые мажоритарщики Одесской области: Дарт Вейдер, директор "Думской", владелец "Виртуса", Князь и мэр Болграда