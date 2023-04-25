ВАКС изменил меру пресечения Труханову по делу завода Краян 25 апреля, 19:41 Геннадий Труханов (Фото:Геннадий Труханов/Facebook)

Высший антикоррупционный суд во вторник, 25 апреля, избрал городскому голове Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде 30 млн грн залога по делу завода Краян.

Как сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram, прокурор просил арестовать Труханова с альтернативой залога в 30 млн 866 тыс. грн. ВАКС частично удовлетворил ходатайство, теперь мэр Одессы в течение пяти дней должен внести залог.



Видео дня

Труханова также обязали носить электронный браслет, не общаться со свидетелями, сообщать о смене места жительства и прибывать по вызову суда, сдать электронные паспорта и не покидать Украину без разрешения суда.

Мэра Одессы обвиняют в завладении 92 млн грн во время покупки здания завода Краян. В 2018 году суд отпустил его на поруки в то время нардепа от БПП Дмитрия Голубова. Прокурор настаивал, что с тех пор обстоятельства изменились, и призывал усилить меру пресечения.

ЦПК пишет, что с февраля 2022 года Труханов минимум шесть раз выезжал за границу, поэтому, по версии обвинения, «существует риск, что он может скрываться от суда за границей». Мэр заявил о политическом давлении со стороны САП и сказал, что он давал присягу и не собирается скрываться. Труханов также сказал, что 25 апреля должен был ехать в командировку в Швейцарию.