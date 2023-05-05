Громкое дело Труханова. Кличко хотел взять мэра Одессы на поруки, но не собирается вносить за него залог 5 мая, 11:56 Кличко объяснил, почему хотел взять на поруки арестованного по делу завода Краян мэра Одессы Геннадия Труханова (Фото:Виталий Кличко/Facebook)

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, что хотел взять на поруки арестованного одесского коллегу Геннадия Труханова, так как является главой Ассоциации городов Украины и должен отстаивать интересы местного самоуправления.

Об этом он сказал в комментарии УП.

«Я являюсь главой Ассоциации городов Украины, которая объединяет более тысячи громад, в том числе и Одесскую. Как глава АГУ, я должен отстаивать права и интересы местного самоуправления. Потому что мэры, местные власти сегодня выполняют сложную и важную функцию − предоставление услуг и сервисов жителям в критических условиях войны − в условиях разрушения инфраструктуры, проблем с электро-, водоснабжением. Занимаются жизнеобеспечением населения общин», — пояснил он.

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Кличко добавил, что в этом случае речь идет «не о фамилиях, а о принципах».

Мэр Киева добавил, что Труханов — третий городской голова, которого «фактически убрали через суд».

«Это похоже на очередную попытку притеснений местного самоуправления. И, к сожалению, уже становится тревожной тенденцией − убирать избранных общиной мэров. Поэтому АГУ просила суд взять Труханова на поруки», — сказал он.

При этом Кличко подчеркнул, что вносить залог за Труханова в 13 млн гривен «не собирался и не будет», так как обычно «свои средства направляет на помощь ВСУ».

Представитель Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис подтвердила изданию, что Кличко просил отдать Труханова на поруки АГУ. Он присутствовал во время судебного заседания по избранию меры пресечения мэру Одессы.

«Кличко действительно сообщил ВАКС, что хочет прибыть на заседание. Он просил отдать на поруки от имени Ассоциации городов. По закону любой человек имеет право просить отдать ему на поруки. Но это не просто просьба − человек, который берет на поруки, должен обеспечить выполнение тем, кого берет на поруки, всех возложенных на него обязанностей», — пояснила Чемерис.

Отмечается также, что приход Кличко в суд и его просьба отдать Труханова на поруки вызвали возмущение у некоторых активистов.

4 мая ВАКС постановил арестовать городского голову Одессы Геннадия Труханова на 60 суток с правом внесения залога в 13 млн грн по делу завода Краян. Его взяли под стражу в зале суда.

Адвокаты одесского мэра сообщили, что не будут вносить залог, а планируют подать апелляцию на решение ВАКС.

Геннадия Труханова обвиняют в завладении 92 млн грн из бюджета во время покупки здания завода Краян. В 2018 году суд отпустил его на поруки в то время нардепа от БПП Дмитрия Голубова. Прокурор настаивал, что с тех пор обстоятельства изменились, и призывал усилить меру пресечения.

Центр противодействия коррупции сообщал, что с февраля 2022 года Труханов минимум шесть раз выезжал за границу, поэтому, по версии обвинения, «существует риск, что он может скрываться от суда за границей». Мэр заявил о политическом давлении со стороны САП и сказал, что он давал присягу и не собирается скрываться.



