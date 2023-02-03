СБУ сообщила о подозрении экс-главе Херсонской ОВА Лагуте 3 февраля, 17:44 Геннадий Лагута (Фото:Геннадий Лагута via Facebook)

СБУ в пятницу, 3 февраля, сообщила о подозрении бывшему главе Херсонской ОВА.

Как сообщает пресс-служба СБУ в Telegram, весной 2022 года бывший чиновник обратился к местной предпринимательнице и попросил временно дать ему внедорожник «для служебных целей». В июле 2022 года он воспользовался тем, что женщины не было в Украине, и решил приватизировать машину через частного нотариуса, а потом «продал» ее своему подчиненному, главе патронатной службы Херсонской ОВА. Тот на следующий день «перепродал» машину обратно руководителю.



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Сейчас на внедорожник наложили арест, продолжается досудебное расследование. Экс-чиновник получил подозрение по двум статьям:

ч. 3 ст. 358 ( подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов); ч. 4 ст. 190 ( мошенничество).

Имя чиновника в СБУ не назвали, но уточнили, что он был главой Херсонской ОВА с октября 2021 года по июль 2022 года. Вероятно, речь о Геннадии Лагуте. Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Лагута был уволен с должности главы Херсонской ОВА 9 июля 2022 года. Российские оккупанты захватили здание Херсонской обладминистрации 3 марта 2022 года.

Защитники Украины освободили Херсон в ноябре. 11 ноября возле здания областной государственной администрации в центре Херсона снова установили флаг Украины.