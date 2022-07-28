«Основание для лишения гражданства отсутствует». Корбан заявил, что у него нет израильского паспорта

28 июля, 21:36
Геннадий Корбан (Фото:Gennady Korban / Facebook)

Геннадий Корбан (Фото:Gennady Korban / Facebook)

Украинский бизнесмен и глава штаба территориальной обороны Днепра Геннадий Корбан в четверг, 28 июля, прокомментировал слова секретаря СНБО Алексея Данилова по поводу двойного гражданства и заявил, что у него нет израильского паспорта.

Данилов говорил, что политики должны публично сообщить о наличии других гражданств, кроме украинского, и что Украину продолжат очищать от «агентов влияния России, предателей и коллаборантов».

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Корбан написал в Facebook, что фото якобы его израильского паспорта, которое публикуют пророссийские Telegram-каналы — «российская подделка», и что официальное основание для лишения его гражданства отсутствует.

Бизнесмен также заявил, что «может приложить максимальные усилия, чтобы выявить максимально большое количество людей» со вторым гражданством, и спросил, готов ли Данилов «публично сотрудничать» с ним по этому вопросу.

«Уважаемый Алексей Мячеславович, поясните, пожалуйста, обществу, кого вы имели в виду под „политиками“ и „предателями“? Считаете ли вы предателями миллионы наших сограждан, имеющих гражданство Польши/Венгрии/Румынии/Израиля/Канады? И, быть может, по вашей логике, их всех нужно освободить от воинской обязанности и принудительно выдворить из страны?» — сказано в его посте.

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Подлинность указа президента о лишении гражданства неизвестна, но Геннадий Корбан уже оказался невъездным в Украину (Фото:Коллаж НВ) Лишенные паспорта. Почему Зеленский может отобрать гражданство у Коломойского, Корбана и даже Рабиновича

Президент Владимир Зеленский 28 июля сказал, что процесс предоставления или лишения гражданства Украины происходит постоянно в пределах действующего законодательства.

21 июля народный депутат Сергей Власенко опубликовал в Facebook якобы копию указа президента Владимира Зеленского о лишении десяти человек гражданства Украины. Согласно документу, в список вошли народный депутат от Слуги народа Игорь Васильковский, руководитель терробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан, представитель запрещенной ОПЗЖ Вадим Рабинович и бизнесмен Игорь Коломойский. Подписи главы государства под указом не было.

В Офисе президента не комментировали эту информацию. На документе стоит дата 18 июля, но на сайте президента такого указа нет. Это может объясняться тем, что документ секретный и не подлежит публикации.

22 июля одного из фигурантов списка, Корбана, не пустили в Украину после поездки в Европу, пограничники изъяли его паспорт. Адвокат Корбана уточнил, что тому отказали во въезде как «лицу без гражданства».

За что Коломойского, Корбана и Рабиновича лишили гражданства Украины? – Роман Кравец, Роман Романюк

https://www.youtube.com/embed/M5hqUdEI_Ro
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   СНБО Гражданство Паспорт Геннадий Корбан Алексей Данилов гражданство Украины

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