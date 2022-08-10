Корбан утверждает, что на Банковой «морочат всем головы» контрнаступлением на Херсон

10 августа, 10:56
Геннадий Корбан утверждает, что Украина в войне с РФ якобы «не побеждает» (Фото:НВ)

Геннадий Корбан утверждает, что Украина в войне с РФ якобы «не побеждает» (Фото:НВ)

Лишенный украинского гражданства Геннадий Корбан, называющий себя «главой штаба обороны Днепра», высказал свои сомнения по поводу способности ВСУ освободить захваченные РФ районы Херсонской области и другие временно оккупированные территории.

Об этом он сказал в интервью BBC Украина.

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По словам Корбана, есть некая «неприятная правда», которую Офис президента Владимира Зеленского скрывает от украинцев.

Он настаивает, что военная цензура в условиях российской агрессии должна быть, однако следует определить «четкие критерии», что освещать можно, а чего нет.

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«Извините, когда вообще разные советники Офиса президента рассказывают много дней подряд, что сейчас мы начнем контрнаступление в Херсонской области, ВСУ начнут… И делают это на постоянной основе — люди ожидают этого. Люди надеются на это… Один помощник Офиса президента, другой некий эксперт Офиса президента, третий — выходят и ежедневно забалтывают людей. Морочат им головы — сейчас Хаймарсы, здесь разбили, здесь пойдем. Начинаем контрнаступление. 3−6 недель — освободим Херсон. Это ложь. Людям нужно говорить правду», — призвал политик.

Корбан настаивает, что на прошлой неделе россияне перебросили в Херсонскую область около 30 батальонных тактических групп, что якобы свидетельствует о том, что у кремлевского режима все еще много резервов.

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«О каком контрнаступлении мы говорим? Зачем мутить людей? Зачем людям врать? Люди в Украине находятся в таком состоянии, находятся в такой трагедии, что они примут любую правду. Даже самую худшую. Но правду», — заявил он, утверждая, что Украина не побеждает, а «россияне наступают вместо нашего контрнаступления».

Корбан был лишен украинского гражданства указом Зеленского. 22 июля его, находившегося во время войны за границей не пустили назад в страну, изъяв его паспорт.

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Корбан утверждает, что является «главой штаба обороны Днепра», однако в региональном управлении Восток ТРО области заявили, что службу в ВСУ он не проходит и никаких руководящих должностей в армии не занимает.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Геннадий Корбан Херсонская область Контрнаступление Офис президента Украины Война России против Украины

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