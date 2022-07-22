Корбана не пустили в Украину как человека без гражданства — адвокат 22 июля, 20:56 Геннадий Корбан (Фото:Gennady Korban / Facebook)

Пограничники в пункте пропуска Смильница на границе с Польшей в пятницу, 22 июля, оформили акт изъятия паспорта у бизнесмена Геннадия Корбана на незаконных основаниях.

Об этом заявил адвокат Корбана Андрей Йосипенко в комментарии Суспільному.



По его словам, пограничники объяснили изъятие якобы поручением Миграционной службы, но не показали его. Йосипенко предположил, что «физически в пограничной службе не было этого поручения».

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Адвокат рассказал, что решение об отказе Корбану во въезде в Украину мотивировали тем, что существует президентский указ о лишении его гражданства, но тоже не показали его копию.

«Пока что Геннадий Корбан не въезжает в Украину. Мы пытались, нам было отказано во въезде как лицу без гражданства», — сообщил он.

Йосипенко добавил, что ему не известно, есть ли у Корбана другое гражданство.

Начальник управления коммуникаций ГМС Гага Кикнадзе сказал Суспільному, что не может ничего сообщить о поручении Миграционной службы, потому что эти вопросы нельзя обсуждать с третьими лицами.

Влиятельный топ-чиновник МВД на условиях анонимности сообщил НВ, что у пограничников появилось фото Корбана еще в четверг, чтобы тот «не проскользнул». Источник предположил, что кто-то мог неправильно интерпретировать последствия потери гражданства.



Ранее 22 июля глава терробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан сказал, что находится в пункте пропуска Смильница и не может попасть в Украину, у него забрали паспорт.

21 июля народный депутат Сергей Власенко опубликовал в Facebook якобы копию указа президента Владимира Зеленского о лишении Корбана гражданства Украины. Согласно этому документу, гражданства лишаются десять человек, среди которых народный депутат от Слуги народа Игорь Васильковский, представитель запрещенной ОПЗЖ Вадим Рабинович и бизнесмен Игорь Коломойский. Подписи главы государства под указом нет.

В Офисе президента не комментировали эту информацию. На документе стоит дата 18 июля, но на сайте президента такого указа нет. Это может объясняться тем, что документ является тайным и не подлежит публикации, пишет движение Чесно.

НВ пытался подтвердить или опровергнуть эту информацию у Коломойского и Корбана, а также у Офиса президента, но пока не получил комментарии.

Кто стоит за скандалом с Корбаном и Коломойским – Виталий Сыч, Сергей Фурса https://www.youtube.com/embed/tHKNoPSUni8

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