Корбана не пустили в Украину как человека без гражданства — адвокат
Геннадий Корбан (Фото:Gennady Korban / Facebook)
Пограничники в пункте пропуска Смильница на границе с Польшей в пятницу, 22 июля, оформили акт изъятия паспорта у бизнесмена Геннадия Корбана на незаконных основаниях.
Об этом заявил адвокат Корбана Андрей Йосипенко в комментарии Суспільному.
По его словам, пограничники объяснили изъятие якобы поручением Миграционной службы, но не показали его. Йосипенко предположил, что «физически в пограничной службе не было этого поручения».
Адвокат рассказал, что решение об отказе Корбану во въезде в Украину мотивировали тем, что существует президентский указ о лишении его гражданства, но тоже не показали его копию.
«Пока что Геннадий Корбан не въезжает в Украину. Мы пытались, нам было отказано во въезде как лицу без гражданства», — сообщил он.
Йосипенко добавил, что ему не известно, есть ли у Корбана другое гражданство.
Начальник управления коммуникаций ГМС Гага Кикнадзе сказал Суспільному, что не может ничего сообщить о поручении Миграционной службы, потому что эти вопросы нельзя обсуждать с третьими лицами.
Влиятельный топ-чиновник МВД на условиях анонимности сообщил НВ, что у пограничников появилось фото Корбана еще в четверг, чтобы тот «не проскользнул». Источник предположил, что кто-то мог неправильно интерпретировать последствия потери гражданства.
Ранее 22 июля глава терробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан сказал, что находится в пункте пропуска Смильница и не может попасть в Украину, у него забрали паспорт.
21 июля народный депутат Сергей Власенко опубликовал в Facebook якобы копию указа президента Владимира Зеленского о лишении Корбана гражданства Украины. Согласно этому документу, гражданства лишаются десять человек, среди которых народный депутат от Слуги народа Игорь Васильковский, представитель запрещенной ОПЗЖ Вадим Рабинович и бизнесмен Игорь Коломойский. Подписи главы государства под указом нет.
В Офисе президента не комментировали эту информацию. На документе стоит дата 18 июля, но на сайте президента такого указа нет. Это может объясняться тем, что документ является тайным и не подлежит публикации, пишет движение Чесно.
НВ пытался подтвердить или опровергнуть эту информацию у Коломойского и Корбана, а также у Офиса президента, но пока не получил комментарии.
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