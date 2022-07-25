Филатов анонсировал план поддержки Корбана, которого лишили украинского гражданства

25 июля, 19:38
Геннадий Корбан (Фото:ДнепрTV)

Геннадий Корбан (Фото:ДнепрTV)

Городской голова Днепра Борис Филатов в понедельник, 25 июля, анонсировал план поддержки своего соратника и главы терробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана.

У себя в Facebook Филатов заявил, что недопуск Корбана в Украину «полностью разрушил управление штабом обороны Днепра», а многие возникшие логистические, транспортные, финансовые и другие проблемы связаны с тем, что «огромное количество вопросов/контактов было замкнуто лично на Корбана».

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«Вместо того, чтобы заниматься линейной работой и жизнеобеспечением города, теперь я разбираюсь со всеми этими задачами сам, переубеждаю бизнесменов, дававших деньги на грузовики под честное имя Геннадия, успокаиваю менеджеров транспортных компаний, уговариваю поставщиков и вообще прекращаю чужие истерики», — написал мэр Днепра.

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По его словам, Корбан сейчас смог покинуть транзитную зону, где оказался без документов как человек без гражданства. Он участвует в работе штаба дистанционно.

«Днепряне своих не бросают. В ближайшее время, когда я соберусь с мыслями, вам будет представлен план общественной поддержки Геннадия. Но сразу предупреждаю: горячим головам остыть! Никаких митингов, пикетов и демонстраций! Действуем исключительно в правовом поле, обращаемся с петициями, демонстрируем спокойствие, берем моральным авторитетом», — добавил Филатов.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid036VmYE1gNJoxpN4emcAUKpj5Pp4FDeesVujMU2f7MUhCSqAocyQAQuPomxtQGoCa2l&id=100002157183088
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21 июля народный депутат Сергей Власенко опубликовал в Facebook якобы копию указа президента Владимира Зеленского о лишении десяти человек гражданства Украины. Согласно документу, в список вошли народный депутат от Слуги народа Игорь Васильковский, руководитель терробороны Днепропетровской области Геннадий Корбан, представитель запрещенной ОПЗЖ Вадим Рабинович и бизнесмен Игорь Коломойский. Подписи главы государства под указом не было.

В Офисе президента не комментировали эту информацию. На документе стоит дата 18 июля, но на сайте президента такого указа нет. Это может объясняться тем, что документ секретный и не подлежит публикации.

22 июля одного из фигурантов списка, Корбана, не пустили в Украину после поездки в Европу, пограничники изъяли его паспорт. Адвокат Корбана уточнил, что тому отказали во въезде как «лицу без гражданства».

За что Коломойского, Корбана и Рабиновича лишили гражданства Украины? – Роман Кравец, Роман Романюк

https://www.youtube.com/embed/M5hqUdEI_Ro
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Гражданство Паспорт Борис Филатов Геннадий Корбан Днепропетровская область Владимир Зеленский Лишение гражданства Город Днепр Офис президента Украины гражданство Украины

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