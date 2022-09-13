Военное руководство НАТО и ВС США в разговоре с Залужным дали высокую оценку действиям ВСУ 13 сентября, 22:52 Залужный поблагодарил их за поддержку США в борьбе украинского народа за независимость (Фото:Валерій Залужний / Facebook)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный провел два телефонных разговора генералами США об оперативной обстановке на фронте.

В Facebook Залужный уточнил, что провел переговоры с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи и Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Видео дня

Залужный поблагодарил их за поддержку США в борьбе украинского народа за независимость и проинформировал об оперативной обстановке.

«Отметил, что ситуация напряженная, но полностью контролируемая. Генерал Каволи и генерал Милли, в свою очередь, дали высокую оценку действиям Вооруженных Сил Украины и заверили в неизменной поддержке США по дальнейшему оказанию военной помощи Украине», — пишет Залужный.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины.

В Харьковской области Вооруженные силы Украины освободили уже 3800 квадратных километров территории и более 300 населенных пунктов, а на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.

Также генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко сообщал, что линия фронта на юге Украины продвинулась на 12 километров и более 500 квадратных километров южных территорий были освобождены от российских оккупантов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.