Дело «военного с высоким званием». Почему генерала Дмитрия Марченко обвиняют в слитии информации и где здесь политические игры 16 августа, 21:15 Эксклюзив НВ Генерал Марченко сказал, что ВСУ освободят Крым военным путем. В Минобороны, похоже, решили, что подобная информация секретна (Фото:УНИАН)

Как герой обороны Николаева раздул давнее противостояние среди топовых политиков Киева.

11 августа Анна Маляр, заместитель министра обороны, сделала неожиданное и достаточно резкое заявление о "военном с высоким званием", который в интервью «известному изданию» раскрыл то, что можно назвать стратегическими планами ВСУ. И этим делом, по словам топ-представительницы ведомства, занялось Минобороны и СБУ, работающие над предотвращением утечки важной военной информации, «в том числе через СМИ и другие публичные коммуникации».

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«Утечка такого рода информации срывает планы ВСУ, поскольку враг корректирует свои действия и использует эту информацию против нас… По данному факту ведется следствие в установленном законом порядке», — добавила замминистра.



Она не назвала фамилию «военного с высоким званием», но СМИ сразу сообщили, что речь идет о генерале Дмитрии Марченко. Тот в начале войны, до апреля, руководил – и успешно – обороной Николаева. Затем из региона его убрали. А в июле генерал вернулся в область, чтобы организовать сотрудничество гражданской администрации региона с военными и работу с партизанами.



Накануне выступления Маляр Марченко в беседе с РБК-Украина рассказал о нынешней ситуации на юге страны, заявил, что Крым будет деоккупирован военным путем. И уточнил, что до конца года ВСУ освободят Херсон, а дальше активная фаза войны завершится, — «будут проходить какие-то более локальные военные действия». Еще генерал говорил о недостаточности западной военной помощи — как только уровень поставок достигнет необходимого уровня, «наши наступательные действия будут очень быстрыми». Другими словами, он не сказал чего-либо такого, что не озвучивают регулярно в Украине представители Минобороны, Генштаба ВСУ и многочисленные военные эксперты.



Сам генерал в комментарии изданию Буквы сказал, что не знает, о ком идет речь в заявлении Маляр. «Фактов, которые я называл какую-то секретную информацию во время интервью, у меня нет», — добавил он. И уточнил, что никаких проверок по нему не происходило.



В защиту Марченко стал Юрий Ким, глава Николаевской ОВА, человек, с которым генерал сейчас напрямую сотрудничает. В своем видеообращении самый популярный губернатор страны сказал, что "генерал Марченко на месте в городе-герое Николаеве".



«Работаем, работы хватает всем. Чем занимаемся – говорить не могу, да и не надо, потому что это вредит, – добавил Ким. — И в информационном поле, я при Дмитрии Александровиче [Марченко] скажу, что комментариев не будет в ближайшее время к определенным результатам». О каких именно результатах идет речь, глава Николаевской ОВА не сказал.



НВ обратилось в СБУ с просьбой подтвердить информацию о том, что ими начато уголовное производство по «военному с высоким званием» и действительно ли речь идет именно о Марченко. Однако за время подготовки материала редакция не получила ответа.



Залужный ни при чем?

Жесткое заявление Минобороны народный депутат от Голоса Роман Костенко, секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, назвал реакцией Банковой на появление «популярного генерала». Мол, в ОП решили его «присадить».

В интервью Марченко депутат, имеющий звание полковника СБУ и участвовавший в 2014-м в обороне Донецкого аэропорта, не увидел ничего такого секретного или хотя бы чего-нибудь «для служебного использования». «Это, по моему мнению, наезд на генерала, чтобы не давать возможности стать ему более популярным или общаться с народом, — добавил Костенко в интервью Радио НВ. – Он сказал то, что говорили и другие. Но на это ревностно отреагировал Офис президента и через свой рупор, в частности Анну Маляр, пытался его как-то присадить».



Нардеп Голоса Роман Костенко, генерал Дмитрий Марченко и глава Николаевской ОВ Виталий Ким недавно встретились в Николаеве / Фото: Роман Костенко via FB

В ОП, по мнению депутата, сидят «медийные люди», понимающие, что такое популярность того или иного человека. На Банковую, по его словам, каждый день присылают отчет, кого больше сейчас читают или кого больше цитируют в СМИ. И в такой документ попал Марченко. «Мы с ним общались: он к этому совсем не стремится. У него спросили, он высказал свою точку зрения как боевой генерал», — уточнил Костенко.



Военный эксперт Игорь Козий, со своей стороны, подверг критике действия Марченко. По его мнению, военные не должны заниматься политикой. «Генерал Марченко не военнослужащий, — сказал Козий НВ. — Вы поймите правильно, он политик и делает глупые политические вещи от политической силы Петра Порошенко Европейская солидарность. Вот и все».



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