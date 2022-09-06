«Путин предельно циничен». Генерал Ходжес оценил вероятность ядерного удара РФ по Украине 6 сентября, 15:48 Американский военный, офицер армии США в отставке Бен Годжес (Фото:US Army Europe/Wikipedia)

Генерал Бен Ходжес считает, что единственным способом, которым Россия может эскалировать конфликт с Украиной, является применение ядерного оружия. Однако эксперт называет это маловероятным, поскольку российский диктатор Владимир Путин слишком циничный и беспринципный, но не сумасшедший.

Об этом генерал сказал в интервью НВ.

По его словам, власти РФ понимают, что такой шаг неизбежно приведет к ответным шагам со стороны США или даже Великобритании, и это точно не то, чего хотели бы россияне.

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«И я также думаю, что олигархи, которые помогают Путину фиксировать его власть, тоже не в восторге от такого решения, ведь ответные действия США и Великобритании будут очень жесткими», — добавил Ходжес.

Он предполагает, что не возможность Запада удержать санкционное давление на Россию может также усугубить ситуацию.

Кроме этого, генерал не исключает, что подписание каких-либо договоров о снижении боевой активности или об оперативной паузе на фронте позволит России восстановить часть своего военного потенциала, исправить уже допущенные ошибки, и в результате все это обернется долгой и еще более тяжелой войной для Украины и новыми атаками.

«Если Украина будет продолжать бороться, если война не будет поставлена на паузу и санкционный сапог продолжит давить на горло России, этого не произойдет», — подытожил военный.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что, несмотря на все угрозы кремлевского режима, ядерный удар по Украине российские войска наносить не планируют.

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