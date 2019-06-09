Гендиректор 1+1 рассказал НВ о разговоре с Коломойским относительно парламентских выборов
Игорь Коломойский не ищет нового человека на должность генерального директора 1+1, заявил действующий гендиректор телеканала Александр Ткаченко.
Об этом он сообщил журналистке НВ Кристине Бердинских на съезде партии Слуга народа.
По его словам, инвестору 1+1 Игорю Коломойскому известно о намерении гендиректора телеканала баллотироваться в Верховную Раду по спискам партии Слуга народа.
Ткаченко также сообщил, что в ближайшие полтора месяца он может оставаться гендиректором телеканала.