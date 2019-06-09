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Гендиректор 1+1 рассказал НВ о разговоре с Коломойским относительно парламентских выборов

Сегодня, 13:29
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Гендиректор 1+1 рассказал НВ о разговоре с Коломойским относительно парламентских выборов - фото

НВ

Александр Ткаченко

Игорь Коломойский не ищет нового человека на должность генерального директора 1+1, заявил действующий гендиректор телеканала Александр Ткаченко.

Об этом он сообщил журналистке НВ Кристине Бердинских на съезде партии Слуга народа.

По его словам, инвестору 1+1 Игорю Коломойскому известно о намерении гендиректора телеканала баллотироваться в Верховную Раду по спискам партии Слуга народа.

Ткаченко также сообщил, что в ближайшие полтора месяца он может оставаться гендиректором телеканала.

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Теги:   Игорь Коломойский Парламентские выборы

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