Гендиректор 1+1 рассказал НВ о разговоре с Коломойским относительно парламентских выборов Сегодня, 13:29 Цей матеріал також доступний українською НВ Александр Ткаченко НВ

Игорь Коломойский не ищет нового человека на должность генерального директора 1+1, заявил действующий гендиректор телеканала Александр Ткаченко.



Об этом он сообщил журналистке НВ Кристине Бердинских на съезде партии Слуга народа.

По его словам, инвестору 1+1 Игорю Коломойскому известно о намерении гендиректора телеканала баллотироваться в Верховную Раду по спискам партии Слуга народа.

Ткаченко также сообщил, что в ближайшие полтора месяца он может оставаться гендиректором телеканала.