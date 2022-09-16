Зеленский обратится к Генассамблее ООН дистанционно. Семь стран голосовали против 16 сентября, 20:37 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе обратится к Генассамблее ООН по видеосвязи. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter в пятницу, 16 сентября.

Против того, чтобы дать Зеленскому возможность выступить на Генассамблее ООН, голосовали страна-агрессор Россия, ее приспешница Беларусь, Куба, Эритрея, Никарагуа, Сирия и Северная Корея. 101 страна голосовала за, 19 — воздержались.



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«Россия снова выстрелила в ногу. На этот раз в беларусскую. Российская нога и так уже решето», — написал Кислица.

Ранее постпред страны-террориста России Василий Небензя заявлял, что видеообращение Зеленского к Генассамблее ООН якобы будет нарушать правила. Как пишет агентство Reuters, в течение последних двух лет видеообращения мировых лидеров были разрешены из-за пандемии COVID-19, но в этом году ожидается, что они будут выступать очно. Общие прения в Генассамблее пройдут с 20 по 26 сентября.



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