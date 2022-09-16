Зеленский обратится к Генассамблее ООН дистанционно. Семь стран голосовали против

16 сентября, 20:37
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский на следующей неделе обратится к Генассамблее ООН по видеосвязи. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter в пятницу, 16 сентября.

Против того, чтобы дать Зеленскому возможность выступить на Генассамблее ООН, голосовали страна-агрессор Россия, ее приспешница Беларусь, Куба, Эритрея, Никарагуа, Сирия и Северная Корея. 101 страна голосовала за, 19 — воздержались.

Видео дня

«Россия снова выстрелила в ногу. На этот раз в беларусскую. Российская нога и так уже решето», — написал Кислица.

https://twitter.com/SergiyKyslytsya/status/1570814810023165953

Ранее постпред страны-террориста России Василий Небензя заявлял, что видеообращение Зеленского к Генассамблее ООН якобы будет нарушать правила. Как пишет агентство Reuters, в течение последних двух лет видеообращения мировых лидеров были разрешены из-за пандемии COVID-19, но в этом году ожидается, что они будут выступать очно. Общие прения в Генассамблее пройдут с 20 по 26 сентября.

https://www.youtube.com/embed/NT8e7ra_BYQ
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   ООН Генассамблея ООН Генеральная ассамблея Видеообращение Владимир Зеленский Сергей Кислица Война России против Украины

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