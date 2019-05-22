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Гелетей подал в отставку с должности главы Управления госохраны

Вчера, 16:58
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Гелетей подал в отставку с должности главы Управления госохраны - фото

Валерий Гелетей/Facebook

Гелетей заявил об отставке

Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей подал рапорт об освобождении с занимаемой должности.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Для себя я решил, что напишу рапорт об увольнении после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно», — заявил он.

Гелетей возглавил УГО в октябре 2014 года.

17 мая в отставку подал первый заместитель главы СБУ генерал-полковник Павел Демчина.

В тот же день об отставке заявил министр иностранных дел Павел Климкин. Из Администрации президента Петра Порошенко уже ушли ее глава Игорь Райнин, заместители главы Алексей Филатов и Константин Елисеев.

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