Гелетей подал в отставку с должности главы Управления госохраны
Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей подал рапорт об освобождении с занимаемой должности.
Об этом он сообщил в Facebook.
«Для себя я решил, что напишу рапорт об увольнении после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно», — заявил он.
Гелетей возглавил УГО в октябре 2014 года.
17 мая в отставку подал первый заместитель главы СБУ генерал-полковник Павел Демчина.
В тот же день об отставке заявил министр иностранных дел Павел Климкин. Из Администрации президента Петра Порошенко уже ушли ее глава Игорь Райнин, заместители главы Алексей Филатов и Константин Елисеев.