Гелетей подал в отставку с должности главы Управления госохраны Вчера, 16:58 12817 Цей матеріал також доступний українською Валерий Гелетей/Facebook Гелетей заявил об отставке Валерий Гелетей/Facebook

Начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей подал рапорт об освобождении с занимаемой должности.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Для себя я решил, что напишу рапорт об увольнении после инаугурации, поскольку оставить свое подразделение в преддверии этого важного события было бы безответственно», — заявил он.

Гелетей возглавил УГО в октябре 2014 года.

17 мая в отставку подал первый заместитель главы СБУ генерал-полковник Павел Демчина.

В тот же день об отставке заявил министр иностранных дел Павел Климкин. Из Администрации президента Петра Порошенко уже ушли ее глава Игорь Райнин, заместители главы Алексей Филатов и Константин Елисеев.