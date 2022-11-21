Пик активности войны. Почему трудно предсказать, где ВСУ совершат новый прорыв в ближайшее время — военный эксперт

21 ноября, 12:45
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Украинские танкисты недалеко от Бахмута, 4 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Украинские танкисты недалеко от Бахмута, 4 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Сергей Грабский, военный эксперт, в эфире Радио НВ рассказал, что сейчас трудно определить, в каком направлении украинские военные нанесут удар, ведь при наличии инициативы присутствует ряд переменных факторов, требующих постоянного учета.

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«Я бы не был так уверен, как об этом заявляют наши коллеги из Главного управления разведки. Потому что есть термин и он касается не только боевых действий, но и вообще логики — это называется влияние переменных факторов. И мы не знаем, о чем идет речь, потому что один из переменных факторов — это большое количество личного состава», — сказал он.

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По словам эксперта, такие факты нельзя игнорировать, ведь нужно учитывать так называемое российское «пушечное мясо».

«Его нельзя игнорировать, можно говорить об уровне обученности, уровне обеспечения, но его много. И пробиваться, скажем так, сквозь эти „плотные слои“ пушечного мяса довольно сложно, что говорит нам опыт сватовского направления», — добавил Грабский.

Что касается того, можно ли утверждать об освобождении украинских территорий зимой, то аналитик считает, что у ВСУ есть все основания для подобных прогнозов, но обязательно следует учитывать факторы, которые могут кардинально повлиять на фронт.

«Поэтому говорить о том, что может быть что-то освобождено [в зимнее время]? Да, безусловно, мы имеем все основания для этого, особенно понимая, что маневренность наших войск на сегодняшний день лучше, чем российских и обеспечение лучше [чем у россиян]. Конечно, есть определенные вопросы до уровня обеспеченности, они есть, были и будут всегда, но мотивация и мобильность значительно выше», — отметил Грабский.

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«На каких направлениях может быть совершен тот прорыв? Трудно предположить, потому что фактор, который мы сейчас даже не можем с вами рассмотреть, может повлиять на одну секунду и кардинально изменить ситуацию. Здесь мы с вами балансируем на пике активности и в какую сторону она пойдет очень трудно предсказать. Но безусловным остается тот факт, что у нас есть потенциал для того, чтобы осуществлять дальнейшие наступательные операции, которые приведут к освобождению нашей территории», — резюмировал эксперт.

В начале ноября глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что в войне России против Украины наступает решающий период.

Ранее Буданов говорил, что операция по освобождению Херсона, вероятно, продлится до конца ноября. Сам город был освобожден значительно раньше прогнозов, а именно 11 ноября.

Он также считает, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

Редактор: Алексей Супрун

Теги:   Россия Украина Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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