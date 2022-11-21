Пик активности войны. Почему трудно предсказать, где ВСУ совершат новый прорыв в ближайшее время — военный эксперт 21 ноября, 12:45 Украинские танкисты недалеко от Бахмута, 4 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Сергей Грабский, военный эксперт, в эфире Радио НВ рассказал, что сейчас трудно определить, в каком направлении украинские военные нанесут удар, ведь при наличии инициативы присутствует ряд переменных факторов, требующих постоянного учета.

«Я бы не был так уверен, как об этом заявляют наши коллеги из Главного управления разведки. Потому что есть термин и он касается не только боевых действий, но и вообще логики — это называется влияние переменных факторов. И мы не знаем, о чем идет речь, потому что один из переменных факторов — это большое количество личного состава», — сказал он.

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По словам эксперта, такие факты нельзя игнорировать, ведь нужно учитывать так называемое российское «пушечное мясо».

«Его нельзя игнорировать, можно говорить об уровне обученности, уровне обеспечения, но его много. И пробиваться, скажем так, сквозь эти „плотные слои“ пушечного мяса довольно сложно, что говорит нам опыт сватовского направления», — добавил Грабский.

Что касается того, можно ли утверждать об освобождении украинских территорий зимой, то аналитик считает, что у ВСУ есть все основания для подобных прогнозов, но обязательно следует учитывать факторы, которые могут кардинально повлиять на фронт.

«Поэтому говорить о том, что может быть что-то освобождено [в зимнее время]? Да, безусловно, мы имеем все основания для этого, особенно понимая, что маневренность наших войск на сегодняшний день лучше, чем российских и обеспечение лучше [чем у россиян]. Конечно, есть определенные вопросы до уровня обеспеченности, они есть, были и будут всегда, но мотивация и мобильность значительно выше», — отметил Грабский.

«На каких направлениях может быть совершен тот прорыв? Трудно предположить, потому что фактор, который мы сейчас даже не можем с вами рассмотреть, может повлиять на одну секунду и кардинально изменить ситуацию. Здесь мы с вами балансируем на пике активности и в какую сторону она пойдет очень трудно предсказать. Но безусловным остается тот факт, что у нас есть потенциал для того, чтобы осуществлять дальнейшие наступательные операции, которые приведут к освобождению нашей территории», — резюмировал эксперт.

В начале ноября глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что в войне России против Украины наступает решающий период.

Ранее Буданов говорил, что операция по освобождению Херсона, вероятно, продлится до конца ноября. Сам город был освобожден значительно раньше прогнозов, а именно 11 ноября.

Он также считает, что ВСУ вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

