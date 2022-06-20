«Во всех черных списках». Коломойский не может покинуть Украину ни в западном, ни в восточном направлениях — интервью с Мартыненко

20 июня, 17:28
Эксклюзив НВ
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Игорь Коломойский, бывший совладелец ПриватБанка (Фото:НВ)

Игорь Коломойский, бывший совладелец ПриватБанка (Фото:НВ)

Автор: Алексей Тарасов

Олигарх Игорь Коломойский находится в черных списках как в государствах Запада, так и на востоке, поэтому вынужден перемещаться между собственностью на территории Украины, рассказал Радио НВ Александр Мартыненко, генеральный директор Интерфакс-Украина.

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— Я хотел с вами поговорить об украинских олигархах, начать с Игоря Коломойского. В Telegram-каналах, приближенных к Офису президента, было опубликовано видео, где Игорь Коломойский якобы находится в Буковеле. Там у него есть коммерческая недвижимость. Мы помним его такую очень активную позицию по войне с Россией в 2014 году, он тогда возглавлял Днепропетровскую область, носил звание «жидо-бандеровца», извините за такое слово, но то что он сам это говорил. Как вы думаете, почему он затаился сейчас, почему он молчит и мы ничего не слышим от такого яркого представителя крупного бизнеса украинского?

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— На самом деле это не вопрос. Я не знаю его мнений и не знаю, почему он принял такое решение, просто уйти из любого пространства, в том числе и публичного. Я, насколько знаю, не только публичного, а вообще его не слышно. И это можно заметить в экономических делах и в политических, тем более, ну поездок у нас сейчас нет, потому это естественно. Но его действительно нет. Здесь просто нужно заметить, что в отличие от 2014 года Коломойский находится, оказался во всех возможных черных списках, которые только могут быть. Черный список в Соединенных Штатах, то есть на Западе в целом. Черный список в России за тот же самый 2014 год, в том числе. И насколько я знаю, в Израиле, насколько я слышал от разных экспертов. То есть, по большому счету, для него весь мир сузился до территории Украины, которую не может покинуть, потому что боится, что задержат. В западном направлении, тем более в России, вряд ли он будет там желанным гостем. Поэтому остается ездить между Днепром и Буковелем.

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— Если просто предположить, что это может означать. Мы помним, что в 2014 году, во-первых, его союзниками были тот же Геннадий Корбан, тот же Филатов, они потом очень рассорились. Итак, о чем нам говорит, что вы говорите сейчас, его сфера интересов и вообще его территория сузилась до Украины, и сейчас Украина понятно, что переживает полномасштабную агрессию российскую.

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Теги:   Игорь Коломойский Россия Олигархи Украина Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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