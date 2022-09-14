Каким будет новое наступление ВСУ. У Украины открылось несколько вариантов перерезания группировок войск РФ — Яковина 14 сентября, 19:09 Эксклюзив НВ ВСУ продолжают освобождать территории на юге и востоке (Фото:Ігор Ткачов via 43 Окрема Артилерійська Бригада імені гетьмана Тараса Трясила / Facebook)

После успешного наступления ВСУ в Харьковской области — у украинского командования открылись несколько вариантов ударов по силам оккупантов.

Какими могут быть вариант последующих действий украинской армии в эфире Радио НВ разобрал международный обозреватель Иван Яковина.

Где начнется новое наступление, мы не знаем. Но абсолютно все говорят, что оно будет. Потому что сейчас идеальное время, и надо наступать, пока есть такая возможность. Пока в конце концов украинские войска не упрутся в какую-то стену, в какую-то новую линию оборону так или иначе организованной российской армией, где-то дальше на восток.

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Сейчас, кстати, российские военные эксперты предупреждают свое командование на счет того, что «вы не обольщайтесь, новая линия фронта еще не сформирована, российские войска все еще отступают».

Как далеко они отступают, мы пока не знаем, пока информации точной нет на этот счет, но весьма вероятно, что далеко они уже ушли назад за реку Оскол, по которой сейчас в основном все рисуют линию фронта на данный момент. Возможно, линия фронта на самом деле пролегает уже гораздо восточнее, чем эта река.

Хотя опять же это не точно, подтверждения этой информации пока нет. Но есть шанс такой. Так вот какие шансы? И какие вероятные направления будущего наступления, давайте я их попытаюсь перечислить, и какие там за и против.

Смотрите. Небольшой участок оккупированной территории в Харьковской области часто указывается, как раз за рекой Оскол. Там между Луганской областью и рекой Оскол есть небольшой кусочек Харьковской области, километров, наверное, 30−40 в ширину. Там же нет никаких ни укреплений, ни дотов, ни траншей, ничего нет.

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