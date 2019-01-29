Петр в поход собрался. Как нынешний хозяин Банковой решился во второй раз войти в одну реку - репортаж Вчера, 23:05 1109 Цей матеріал також доступний українською Фото Александра Медведева/ НВ Порошенко официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента уже после всех своих основных конкурентов Фото Александра Медведева/ НВ

29 января, на специально созванном форуме От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем, под «аккомпанемент» речей самых неожиданных ораторов, глава государства Петр Порошенко официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны.

Сделал он это уже после всех своих основных конкурентов. И пошел на выборы в несколько неожиданном качестве самовыдвиженца, хотя вполне мог сделать этот шаг «от лица» Блока Петра Порошенко. Как нынешний хозяин Банковой решился во второй раз войти в одну реку , наблюдала Кристина Бердинских.

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Выдвижение происходило в киевском Международном выставочном центре на Левом берегу, куда насобирали порядка 4 тыс. приглашенных гостей.

Организаторы попытались призвать на форум самую разную, но хоть сколько-нибудь знаковую публику: от блогеров и начинающих реп-звезд до стабильно близких к Порошенко мастодонтов – премьера Владимира Гройсмана, секретаря Совбеза Александра Турчинова и главы СБУ Василя Грицака.

Еще перед началом действа Игорь Грынив, народный депутат от БПП и политтехнолог президента, объяснил НВ: обсуждались две даты выдвижения – 29 января и 2 февраля. Выбрали первую, потому что так было удобней с помещением и прочими оргмоментами.

А несколько неожиданно оказавшийся в зале мэр Днепра Борис Филатов успел рассказать НВ об этих «оргмоментах». Мол, представители президента вышли на него три дня назад и предложили выступить. На вопрос – в качестве кого? – ответили: в качестве гостя.

В этом месте своего рассказа Филатов поклялся, что ни с кем не согласовывал речь, и намерен говорить о децентрализации. И его номер восьмой в списке ораторов.

К слову, некоторым гостям форума приглашения поступили лишь вчера, и откликнуться на них они не смогли.

Места для семьи президента в первом ряду / Фото Александра Медведева, НВ

На сцене же зазвучали песни, далее невидимый голос за кадром произнес слова о том, что свободу и независимость никто не дарит, их нужно получить в борьбе.

На экранах появились видеокадры: молодые украинцы рассказывали в невидимый ими зал, что отечественные айтишники – лучшие в мире, что молодежь будет строить будущее страны.

Далее собравшимся сообщили ключевые даты из первой президентской жизни Порошенко: в 2014 году остановил российскую агрессию, в 2015-м появилась новая армия, в 2016-м состоялась децентрализация, в 2017-м – безвиз с ЕС, в прошлом году – возрождение поместной православной церкви.

В этот момент залу предложили неожиданную дилемму: следующий год станет временем, когда победит или Порошенко, или Владимир Путин.

Кто именно? Голос за кадром об этом умолчал, но в качестве ответа на сцену вышел глава государства.

Кто именно? Голос за кадром об этом умолчал, но в качестве ответа на сцену вышел глава государства.

В сравнении с Юлией Тимошенко, которая выдвигала себя на съезде своей же партии 22 января, и говорила с аудиторией два часа, Порошенко был на удивление краток – его речь заняла 30 минут.

«Мы услышали голоса молодежи. Именно молодому поколению мы должны объяснить, куда идем», - сообщил он.

«Мы должны стать великой европейской державой счастливых людей», - добавил глава государства.

А далее объяснил собравшимся, что кризис отступает, инвестиции пошли (самые перспективные сферы – АПК, IT, машиностроение, туризм, логистика).

А за ними, если верить Порошенко, в Украину заявится невиданный ранее зверь – четвертая промышленная революция. Но стратегическая цель страны остается прежней – вступление в ЕС и НАТО.

Выход Порошенко к участникам форума / Фото Александра Медведева, НВ

Тут же глава государства пообещал – несколько самонадеянно, учитывая его далеко не лидерский рейтинг – что в 2024 году Украина подаст заявку на вступление в ЕС.

Об отношениях с Россией президент сказал: «Нам нужен мир с Россией, холодный, но мир. Люди устали от войны».

После этого он заговорил о популистах: если их допустить к власти, все усилия по изменению страны пропадут (это, как оказалось, был первый, но не последний камень, брошенный на форуме в огород оппонентов главы государства – одной женщины и одного шоумена).

Под темой популизма президент решил подвести черту, и как мудрый отец нации объяснил: ему есть чем гордиться, и есть за что извиняться.

Напоследок Порошенко поблагодарил семью и сказал, что за время президентства у него родилось два внука. Одного из них он поднял на руки (в этом момент в огород главной оппонентки президента полетел второй невидимый камень – ведь Леди Ю таскает свою семью на все важные публичные мероприятия).

После президента слово взяли спикер ВР Андрей Парубий и премьер. Говорили о том, что сделано.

Глава Кабмина, которого ранее подозревали в симпатиях Арсению Яценюку и чуть ли не во фрондерстве президенту, четко сказал: он поддерживает выдвижение Порошенко на второй срок.

Зал речи спикера и премьера не зажгли: слушатели заскучали, - кто-то вышел, кто-то говорил по телефону.

Тут за дело взялся более энергичный оратор – первый вице-спикер Ирина Геращенко.

Она поблагодарила журналистов и активистов за то, что критиковали и держали в тонусе. Подчеркнула, что у Порошенко есть команда, а не окружение. Отметила, что сейчас уже собрался целый батальон из желающих поучаствовать в выборах. «Каждый человек, у которого есть острый язык и гламурный вид, думает, что может идти в президенты», - заявила Геращенко (еще пара камней полетела в политических конкурентов президента).

Игорь Грынив, народный депутат от БПП и политтехнолог президента, объяснил НВ: обсуждались две даты выдвижения – 29 января и 2 февраля / Фото Александра Медведева, НВ

Вице-спикер еще и вспомнила Оскара Уальда. И уточнила: «Он, конечно, не Паоло Коэльо» (+1 камень в лидера Батькивщины: видеообращение этого писателя показали на съезде у Тимошенко, но в итоге бразильский прозаик заявил, что не выступал с заявлениями в поддержку Леди Ю).

Геращенко вспомнила о письме удерживаемого россиянами режиссера Олега Сенцова, с которым она переписывается. И процитировала узника: раз российская пропаганда критикует Порошенко и главу МИД Павла Климкина, значит, они делают все правильно.

В конце выступления Геращенко попросила украинцев поддержать Порошенко 31 марта, сказав, что он тот, кто сможет сказать Путину «нi», а не «хи-хи» (в этом месте еще один виртуальный камень отправился в сторону лидера Батькивщины).

Через одного оратора к слушателям вышел генпрокурор Юрий Луценко и несколько неожиданно (учитывая его местонахождение в тот момент) сказал, что как генпрокурор не имеет права агитировать за кого-либо из кандидатов. Что не помешало ему заняться контрагитацией: глава ГПУ заверил присутствующих, что Украине не нужны никакие «Новые курсы». «Ни шага назад, только вперед», - призвал Луценко.

За ним на сцене оказался виртуальный мэр Киева Виталий Кличко.

Накануне форума его неожиданно госпитализировали в Вене, что дало повод острословам из ФБ предположить, что столичный градоначальник оказался человеком умным, решившим вовремя «спрыгнуть с тонущего корабля».

Но если это и был прыжок, то Кличко остановился в полете: прямо из венского госпиталя он по видеосвязи рассказал участникам собрания, что поддерживает выдвижение Порошенко.

Далее организаторы запустили представителей бизнеса.

И лишь затем к слушателям явился совсем уже не восьмой по списку Филатов.

Дмитрий Ярош, без визиток, и неожиданный гость форума Борис Филатов / Фото Александра Медведева, НВ

Он начал издалека. «Я рад всех видеть. Надеюсь, меня рады видеть тоже. Многие не ожидали меня увидеть здесь», - сообщил экс-соратник опального ныне миллиардера Игоря Коломойского.

Далее Филатов – теперь уже ожидаемо – похвалил президента, назвав его единственным человеком, который поделился властью и полномочиями.

Чем там конкретно с ним поделился Порошенко, оратор из Днепра не уточнил. Но встав в колею славословий, мэр уже не смог сдержаться: рассказал, что в каждой отремонтированной школе и троллейбусе есть заслуга Петра Алексеевича.

И лишь после этого перешел к той теме, которую анонсировал НВ – местному самоуправлению. Говорил долго, больше жаловался. В конце предложил залечить раны прежних обид и начать созидать.

Утомленный зал еще не знал, что его ждет впереди.

А там притаилась Ирина Костюшко, руководитель агрофирмы Зоря. Ее тоже беспокоило не что-то далекое, а близкое и понятное, то, с чем она сталкивается постоянно. Только это были не самоуправление, как у Филатова, а лен: именно отрасль «льонарства» она долго со сцены призывала возрождать – «после победы на выборах».

«Лен – олицетворение нас», - поставила четкую точку в своем спиче Костюшко.

После льна можно было ожидать уже чего угодно.

И на сцену вышел писатель Лесь Подеревянский (которого подписали «художник»).

«Художник» завернул хитрую тираду о том, что есть такая пушистая северная лисичка с пушистым хвостиком. И она может, мол, появиться и в наших широтах. Так вот, чтобы она не появилась, лично он, Подеревянский, и вышел на сцену форума.

С тем автор интеллектуально-матерных бестселлеров со сцены и сошел.

С Подеревянским никто не спорил: он – художник, он так видит.

Выдвижение происходило в киевском Международном выставочном центре на Левом берегу, куда насобирали порядка 4 тыс. приглашенных гостей / Фото Александра Медведева, НВ

Близился финал и в ход пошла тяжелая артиллерия – иностранцы.

Поляк Павел Коваль, бывший депутат Европарламента, выступал по-английски. На этом языке он живописал свою встречу с Порошенко на Европейской площади во время Майдана.

Затем Коваль перешел на польский и рассказал еще не отошедшим от льна и лисичек слушателям, что семья Порошенко очень приятная, что они обсуждали книги и что сегодня он оставил свою семью в отпуске и приехал сюда, чтобы поддержать украинского лидера.

Следующий оратор мог вообще ничего не говорить, - сам факт его появления должен был посрамить Тимошенко: на сцену форума Порошенко вживую вышел экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Неделей ранее, на съезде Леди Ю, он тоже присутствовал, но лишь в виде экранного видеообраза, зачитав общее приветственное обращение ко всем украинским кандидатам.

Теперь же реальный Расмуссен поприветствовал специальными словами украинского лидера.

И вновь появился Порошенко.

Президент принялся благодарить всех и вся: армию, воинов, спикера Рады, правительство, Гройсмана, церковь, международных партнеров, журналистов, народ.

В этот момент глава государства выглядел совершенно счастливым.

А тут еще и грянул гимн.

Вокруг президента встали молодые люди, которые все это время просидели на сцене. Начался парад селфи.

Вот так Порошенко, двигаясь своим путем от Крут до Брюсселя, вновь выбрался на привычную для себя дорогу к креслу главы государства.

В 2014 году его ждал оглушительный успех, - он выиграл в первом туре с 54,7% голосов (пришедшую к финишу второй Тимошенко поддержали лишь 12,8%).

Теперь подобный успех главе государства вряд ли светит: у него третье место по результатам соцопросов, причем впереди не только Леди Ю, но и настоящий комик Владимир Зеленский.

И в любом случае второго тура выборов не миновать: ни у одного из нынешних претендентов нет необходимого для этого достаточного уровня электоральной поддержки.

Но кто же будет думать обо всем этом, когда звучит гимн, а вокруг тебя собрались молодые ребята, жаждущие запилить с тобою селфи?

P.S. А еще в зале был замечен Дмитрий Ярош. Без визиток. И без слов.