ГБР расследует уголовные производства в отношении трех народных депутатов – Труба Вчера, 16:44 335 Цей матеріал також доступний українською EPA Фамилии нардепов Труба не называл EPA

Госбюро расследований открыло уголовные производства в отношении трех народных депутатов.

Об этом рассказал директор ведомства Роман Труба на брифинге в Киеве, пишет 112 Украина.

Он уточнил, что расследуются возможные уголовные правонарушения депутатов Верховной Рады по факту нанесения телесных повреждений, невыполнения решения суда и присвоения бюджетных средств.

При этом фамилии парламентариев Труба не назвал.

Напомним, 27 ноября полноценная работа ГБР началась по всей Украине – как в центральном аппарате, так и в семи территориальных управлениях.

Государственное бюро расследований должно стать украинским аналогом американского Федерального бюро расследований (ФБР). Бюро займется расследованиями преступлений чиновников, судей, сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, экс-президентов и членов правительства.



