ГБР расследует уголовные производства в отношении трех народных депутатов – Труба
Госбюро расследований открыло уголовные производства в отношении трех народных депутатов.
Об этом рассказал директор ведомства Роман Труба на брифинге в Киеве, пишет 112 Украина.
Он уточнил, что расследуются возможные уголовные правонарушения депутатов Верховной Рады по факту нанесения телесных повреждений, невыполнения решения суда и присвоения бюджетных средств.
При этом фамилии парламентариев Труба не назвал.
Напомним, 27 ноября полноценная работа ГБР началась по всей Украине – как в центральном аппарате, так и в семи территориальных управлениях.
Государственное бюро расследований должно стать украинским аналогом американского Федерального бюро расследований (ФБР). Бюро займется расследованиями преступлений чиновников, судей, сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, экс-президентов и членов правительства.