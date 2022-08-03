ГБР проводит обыски на телеканале депутата-коллаборанта Ковалева 3 августа, 15:06 Следственные действия проходили у помощника Ковалева и должностных лиц телеканала (Фото:пресс-служба ГБР)

Государственное бюро расследований проводит обыски в помещении 4 канала, принадлежащего нардепу Алексею Ковалеву, который открыто перешел на сторону оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что обыски также проходили у помощника Ковалева и должностных лиц телеканала.

Управление корпоративными правами канала определением следственного судьи передано в Агентство по розыску и менеджменту активов, пишет пресс-служба.

Видео дня

Ковалев находится в розыске по подозрению в государственной измене. 16 июля суд арестовал имущество коллаборанта для последующей конфискации в пользу Украины, включая 4 канал, который коллаборант приобрел в 2021 году.

Ковалев был избран от Слуги народа в 186-м округе в Херсонской области. После частичного захвата региона войсками РФ он перешел на сторону захватчиков, заявив, что якобы «Россия здесь всерьез и навсегда».

Россияне назначили Ковалева на фейковую должность «заместителя председателя» оккупационной администрации Херсонской области.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.