ГБР проводит обыски на телеканале депутата-коллаборанта Ковалева

3 августа, 15:06
Следственные действия проходили у помощника Ковалева и должностных лиц телеканала (Фото:пресс-служба ГБР)

Следственные действия проходили у помощника Ковалева и должностных лиц телеканала (Фото:пресс-служба ГБР)

Государственное бюро расследований проводит обыски в помещении 4 канала, принадлежащего нардепу Алексею Ковалеву, который открыто перешел на сторону оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что обыски также проходили у помощника Ковалева и должностных лиц телеканала.

Управление корпоративными правами канала определением следственного судьи передано в Агентство по розыску и менеджменту активов, пишет пресс-служба.

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Ковалев находится в розыске по подозрению в государственной измене. 16 июля суд арестовал имущество коллаборанта для последующей конфискации в пользу Украины, включая 4 канал, который коллаборант приобрел в 2021 году.

Ковалев был избран от Слуги народа в 186-м округе в Херсонской области. После частичного захвата региона войсками РФ он перешел на сторону захватчиков, заявив, что якобы «Россия здесь всерьез и навсегда».

Россияне назначили Ковалева на фейковую должность «заместителя председателя» оккупационной администрации Херсонской области.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Нардепы Телеканал Херсонская область Коллаборант Государственное бюро расследований (ГБР)

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