ГБР получило заявление Портнова об отмывании Порошенко $300 млн
В Государственное бюро расследований поступило
заявление экс-замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея
Портнова о совершении экономического преступления президентом Петром Порошенко.
Об этом в четверг, 23 мая, сообщил директор
ГБР Роман Труба, передает Интерфакс-Украина.
«Сегодня к нам обратился Портнов, он подал заявление о совершении уголовного правонарушения бывшим президентом
Украины. Это заявление принято, мы рассматриваем, изучаем его, [после] будет
принято законное решение», — сказал он.
Директор ГБР уточнил, что заявление Портнова
касается «экономических преступлений», которые связаны с киевским
заводом Ленинская кузня (Кузница на Рыбальском).
Труба добавил, что ГБР уже открыло уголовное
производство по предыдущему заявлению Портнова о совершении Порошенко госизмены
при введении военного положения в ноябре 2018 года.
Ранее Портнов в Telegram-канале сообщил, что
зарегистрировал в ГБР еще одно заявление «об отмывании Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки». Он ожидает, что ГБР подаст в суд
ходатайство об аресте всего принадлежащего Порошенко имущества.
«Порошенко легализовал $300 млн доходов через
офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств», — сообщил Портнов.
Напомним, что 19 мая экс-заместитель
главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся
в Украину.
По возвращении Портнов направил
в ГБР «первое заявление о преступлении», которое усматривает
в действиях Порошенко при введении военного положения после захвата
Россией кораблей и моряков ВМС ВСУ в Керченском проливе.
Портнов считает экс-президента причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении
власти и служебных полномочий.