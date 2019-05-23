ГБР получило заявление Портнова об отмывании Порошенко $300 млн Сегодня, 15:48 2791 Цей матеріал також доступний українською portnov/Telegram Андрей Портнов portnov/Telegram

В Государственное бюро расследований поступило заявление экс-замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова о совершении экономического преступления президентом Петром Порошенко.

Об этом в четверг, 23 мая, сообщил директор ГБР Роман Труба, передает Интерфакс-Украина.

«Сегодня к нам обратился Портнов, он подал заявление о совершении уголовного правонарушения бывшим президентом Украины. Это заявление принято, мы рассматриваем, изучаем его, [после] будет принято законное решение», — сказал он.

Директор ГБР уточнил, что заявление Портнова касается «экономических преступлений», которые связаны с киевским заводом Ленинская кузня (Кузница на Рыбальском).

Труба добавил, что ГБР уже открыло уголовное производство по предыдущему заявлению Портнова о совершении Порошенко госизмены при введении военного положения в ноябре 2018 года.

Ранее Портнов в Telegram-канале сообщил, что зарегистрировал в ГБР еще одно заявление «об отмывании Порошенко украденных у армии средств через офшорные сделки». Он ожидает, что ГБР подаст в суд ходатайство об аресте всего принадлежащего Порошенко имущества.

«Порошенко легализовал $300 млн доходов через офшорные компании, заключив несуществующую сделку за счет украденных у украинской армии средств», — сообщил Портнов.

Напомним, что 19 мая экс-заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину.

По возвращении Портнов направил в ГБР «первое заявление о преступлении», которое усматривает в действиях Порошенко при введении военного положения после захвата Россией кораблей и моряков ВМС ВСУ в Керченском проливе.

Портнов считает экс-президента причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий.