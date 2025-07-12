ГБР объявило руководителю ЦПК Виталию Шабунину подозрение в уклонении от военной службы и мошенничестве. Политолог Игорь Рейтерович объяснил в эфире Radio NV , почему это дело появилось именно сейчас и как оно связано с его критикой, в частности власти.

Игорь Рейтерович политолог, политический консультант

У меня достаточно неоднозначное отношение к этой истории, давайте так скажем. Шабунин точно не является тем человеком, к которому можно, пожалуй, однозначно относиться.

Почему эта история неоднозначна? Потому что действительно есть определенные вопросы к особенностям пребывания господина Шабунина на военной службе, они могут возникнуть. И они могут возникнуть хотя бы из-за того факта, что, будучи действующим военнослужащим, он один из топовых спикеров, например, на различных каналах. Возникает просто вопрос, как человек, который не работает в пресс-службе какой-то воинской части, имеет время и возможности не только по Zoomу, а в частности вживую в этих эфирах быть.

Поэтому, возможно, какие-то вопросы с точки зрения особенностей несения его службы, они есть. Я не видел это подозрение. Я знаю только общую информацию, которая есть на сегодня.