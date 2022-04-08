ГБР подозревает помощников народных депутатов от ОПЗЖ в содействии стране-агрессору РФ
ГБР подозревает помощников депутатов от ОПЗЖ в коллаборационизме (Фото:ГБР)
ГБР подозревает в сотрудничестве с государством-агрессором Россией двух помощников народных депутатов от пророссийской партии Оппозиционная платформа — За жизнь.
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Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Сейчас осуществляется досудебное расследование.
Отмечается, что помощниками народных депутатов Верховной Рады Украины действующего созыва в коллаборационной деятельности способствовали сотрудники украинских правоохранительных органов и силовых ведомств. В ГБР отметили, что все они понесут заслуженное наказание.
Следствие получило данные, что к антиукраинской деятельности причастен помощник-консультант на общественных началах народного депутата Украины девятого созыва от политической партии Оппозиционная платформа — За жизнь. Он является одним из топ-менеджеров санкционного телеканала 112 Украина и соучредителем молодежного крыла политической партии ОПЗЖ. Как сообщают источники УП, им является Артем Марчевский.
«По имеющейся информации мужчина регулярно координирует распространение российских фейков с представителями государства-агрессора через подконтрольные СМИ. Он также передает российским кураторам информацию об общественно-политической жизни нашего государства», — говорится в сообщении.
Кроме того, получена информация, что совместно с ним эту противоправную деятельность осуществляет один из руководителей секретариата фракции Оппозиционная платформа — За жизнь, личный юрист и доверенное лицо народного депутата Украины девятого созыва Виктора Медведчука. По информации источников УП, это Александр Маменко.
В офисных помещениях, а также по адресам проживания подозреваемых сотрудники ДБР изъяли:
- документацию, подтверждающую выплаты для проведения массовых акций в разных регионах Украины, а также план и результаты их проведения;
- черновые записи и анализ общественно-политической ситуации в Украине за период войны;
- протоколы участковых избирательных комиссий;
- мониторинг заявлений украинских политических деятелей и их анализ;
- компьютеры, телефоны и другие носители с подтверждением противоправной деятельности
и т. д.
Отмечается, что в настоящее время проводится следствие, в частности, для установления местонахождение фигурантов и их сообщников, банковских счетов, движимого и недвижимого имущества для наложения ареста в пользу государственного бюджета.
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