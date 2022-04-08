ГБР подозревает помощников народных депутатов от ОПЗЖ в содействии стране-агрессору РФ 8 апреля, 17:05 Цей матеріал також доступний українською ГБР подозревает помощников депутатов от ОПЗЖ в коллаборационизме (Фото:ГБР)

ГБР подозревает в сотрудничестве с государством-агрессором Россией двух помощников народных депутатов от пророссийской партии Оппозиционная платформа — За жизнь.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований. Сейчас осуществляется досудебное расследование.

Видео дня

Отмечается, что помощниками народных депутатов Верховной Рады Украины действующего созыва в коллаборационной деятельности способствовали сотрудники украинских правоохранительных органов и силовых ведомств. В ГБР отметили, что все они понесут заслуженное наказание.

Следствие получило данные, что к антиукраинской деятельности причастен помощник-консультант на общественных началах народного депутата Украины девятого созыва от политической партии Оппозиционная платформа — За жизнь. Он является одним из топ-менеджеров санкционного телеканала 112 Украина и соучредителем молодежного крыла политической партии ОПЗЖ. Как сообщают источники УП, им является Артем Марчевский.

«По имеющейся информации мужчина регулярно координирует распространение российских фейков с представителями государства-агрессора через подконтрольные СМИ. Он также передает российским кураторам информацию об общественно-политической жизни нашего государства», — говорится в сообщении.

Кроме того, получена информация, что совместно с ним эту противоправную деятельность осуществляет один из руководителей секретариата фракции Оппозиционная платформа — За жизнь, личный юрист и доверенное лицо народного депутата Украины девятого созыва Виктора Медведчука. По информации источников УП, это Александр Маменко.

В офисных помещениях, а также по адресам проживания подозреваемых сотрудники ДБР изъяли:

документацию, подтверждающую выплаты для проведения массовых акций в разных регионах Украины, а также план и результаты их проведения;

черновые записи и анализ общественно-политической ситуации в Украине за период войны;

протоколы участковых избирательных комиссий;

мониторинг заявлений украинских политических деятелей и их анализ;

компьютеры, телефоны и другие носители с подтверждением противоправной деятельности и т. д.

Отмечается, что в настоящее время проводится следствие, в частности, для установления местонахождение фигурантов и их сообщников, банковских счетов, движимого и недвижимого имущества для наложения ареста в пользу государственного бюджета.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.