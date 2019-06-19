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ГБР открыло пятое уголовное производство против Порошенко по заявлению Портнова

Сегодня, 03:48
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ГБР открыло пятое уголовное производство против Порошенко по заявлению Портнова - фото

пресс-служба АП

Петр Порошенко

Государственное бюро расследований открыло пятое уголовное производство против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил юрист, бывший замглавы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

Он отметил, что уголовное производство также открыто и в отношении спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Дело касается формирования парламентской коалиции в 2016-м году и назначения Кабинета министров. Портнов считает, что Порошенко и Парубий сфальсифицировали документы о создании коалиции, и правительство было назначено незаконно.

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Напомним, что 19 мая экс-заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину.

По возвращении Портнов направил в ГБР «первое заявление о преступлении». Он обвиняет Порошенко в госизмене при введении военного положения после захвата Россией кораблей и моряков ВМС ВСУ в Керченском проливе.

Второе заявление в ГБР касается «экономических преступлений», которые связаны с киевским заводом Кузница на Рыбальском. По мнению Портнова, Порошенко легализовал $300 млн доходов через офшорные компании.

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В третьем заявлении Портнов обвинил Порошенко в «отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов» при приобретении канала Прямой.

Четвертое заявление в ГБР касается действий Порошенко при проведении судебной реформы.

Теги:   Государственное бюро расследований Петр Порошенко Андрей Портнов

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