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ГБР начало расследование в отношении скандального экс-главы Конституционного суда

Сегодня, 13:22
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ГБР начало расследование в отношении скандального экс-главы Конституционного суда - фото

Legal High School/Facebook

Дело открыто по факту возможного злоупотребления служебным положением

Госбюро расследований начало уголовное производство в отношении бывшего главы Конституционного суда Станислава Шевчука.

Об этом сообщила спикер ведомства Анжелика Иванова, пишет Укринформ.

«Следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением бывшим председателем Конституционного суда», — уточнила она.

Иванова рассказала, что дело было возбуждено после обращения народного депутата, в котором говорилось, что экс-глава КСУ незаконно назначил себе внештатных советников и таким образом увеличил бюджетные расходы.

Открыто дело по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

Напомним, Шевчук принял присягу судьи Конституционного суда 13 марта 2014 года, а 21 февраля 2018 года его избрали главой КС.

14 мая судьи Конституционного суда поддержали увольнение Шевчука. Через неделю он обжаловал это решение в Окружном админсуде Киева.

Экс-главе КСУ вменяют ответственность за решение об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, принятое в феврале 2019 года.

После этого решения НАБУ пришлось закрыть все дела о незаконном обогащении чиновников.

В свою очередь Всемирный банк и G7 назвали скандальное решение Конституционного суда «крупным поражением» в борьбе с коррупцией.

Теги:   Государственное бюро расследований Станислав Шевчук КСУ

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