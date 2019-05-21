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ГБР начало расследование по заявлению Портнова о «преступлениях» Порошенко

Вчера, 12:47
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ГБР начало расследование по заявлению Портнова о «преступлениях» Порошенко - фото

Андрей Портнов/Facebook

Расследование инициировал Портнов

Госбюро расследований начало досудебное расследование по заявлению бывшего замглавы администрации президента Украины Андрея Портнова о возможной госизмене экс-президента Петра Порошенко и других высших должностных лиц.

Открыты уголовные производства, предусмотренные ст. 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 111 УК (госизмена) и 426−1 УК (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий).

Отмечается, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанные с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское моря в районе Керченского пролива.

Ранее Портнов сообщил, что направил в ГБР «первое заявление о преступлении», которое усматривает в действиях Порошенко в ноябре 2018 года.

В частности, Портнов считает экс-президента причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий.

19 мая экс-заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину.

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины. Все они признали себя военнопленными.

Три украинских моряка получили ранения, когда российские военные открыли огонь по катеру Бердянск.

Теги:   Андрей Портнов Государственное бюро расследований Петр Порошенко

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