ГБР начало расследование по заявлению Портнова о «преступлениях» Порошенко Вчера, 12:47 2597 Цей матеріал також доступний українською Андрей Портнов/Facebook Расследование инициировал Портнов Андрей Портнов/Facebook

Госбюро расследований начало досудебное расследование по заявлению бывшего замглавы администрации президента Украины Андрея Портнова о возможной госизмене экс-президента Петра Порошенко и других высших должностных лиц.

Открыты уголовные производства, предусмотренные ст. 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 111 УК (госизмена) и 426−1 УК (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий).

Отмечается, что речь идет о событиях 25 ноября 2018 года, связанные с осуществлением перехода корабельной группой ВМС ВС Украины из Черного в Азовское моря в районе Керченского пролива.

Ранее Портнов сообщил, что направил в ГБР «первое заявление о преступлении», которое усматривает в действиях Порошенко в ноябре 2018 года.

В частности, Портнов считает экс-президента причастным к государственной измене, попытке захвата государственной власти и превышении власти и служебных полномочий.

19 мая экс-заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся в Украину.

Напомним, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины. Все они признали себя военнопленными.

Три украинских моряка получили ранения, когда российские военные открыли огонь по катеру Бердянск.