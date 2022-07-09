Харьковские соглашения, разгон Майдана и дело Медведчука. В первые дни войны ГБР могло уничтожить материалы нескольких резонансных дел 9 июля, 19:20 В первые дни войны ГБР могло уничтожить тайные материалы нескольких резонансных дел (Фото:ГБР / Facebook)

Государственное бюро расследований в первые дни полномасштабной войны России против Украины могло уничтожить тайные материалы нескольких резонансных производств. В ГБР эту информацию отрицают, в то же время в ведомстве проводят служебное расследование.

Об уничтожении материалов нескольких дел, в частности, о подписании Харьковских соглашений, разгоне Майдана и «угольном деле» Медведчука, рассказала журналистка Ирина Ромалийская в Facebook-посте. Об этом говорится в ее расследовании для издания Настоящее время, опубликованном 7 июля.

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Журналистка ссылается на докладную записку из одного из правоохранительных органов, описанные в ней события ей подтвердили несколько других источников.



Ромалийская подчеркнула, что уничтожение документов произошло при согласии руководителя ГБР Алексея Сухачева.

«24 февраля в 1:30 ночи (т.е. за 2,5 часа до вторжения) из центрального Офиса ГБР в Киеве вывозят тайные материалы, среди которых секретные документы и материалы НСРД. НСРД — это негласные следственные розыскные действия, то есть все эти прослушки, тайные съемки и т. д. Все это добро везут на запад страны в Хмельницкий. Ну, чтобы сохранить, чтобы врагу не достались», — пишет Ромалийская.



25 февраля в Хмельницкий, где во время войны обустроился новый офис ДБР, приехали Алексей Сухачев, руководитель Главного оперативного управления ГБР Игорь Гейда и руководитель Главного следственного управления ГБР Александр Удовиченко.



Как пишет журналистка, старший группы режимно-секретного подразделения Лавринович доложил, какие тайные материалы на устное распоряжение Сухачева уже уничтожены, и попросил разрешения на уничтожение очередной партии.



«В очередную партию секретных документов входили те, которые были помечены грифом „Особой важности“. Сухачев накладывает резолюцию: „Разрешаю“», — пишет Ромалийская.



Фото: Ирина Ромалийская / Facebook

Фото: Ирина Ромалийская / Facebook

По ее информации, ГБР уничтожило тайные материалы по таким важным производствам:



«Харьковские соглашения» ( соглашение между Украиной и РФ, подписанное в 2010 году в Харькове тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем и президентом РФ Дмитрием Медведевым, которым было продлено до 2042 года базирование российского флота в украинском Крыму);

соглашение между Украиной и РФ, подписанное в 2010 году в Харькове тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем и президентом РФ Дмитрием Медведевым, которым было продлено до 2042 года базирование российского флота в украинском Крыму); по доведению украинской армии до обнищания ( подозреваемые: беглый президент Виктор Янукович, начальник его Генштаба Владимир Замана, два его министра обороны Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев);

подозреваемые: беглый президент Виктор Янукович, начальник его Генштаба Владимир Замана, два его министра обороны Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев); об участии бывшего главы СБУ Александра Якименко в разгоне Майдана ( по данным следствия в феврале 2014 года он давал приказ о начале « антитеррористической операции», а на самом деле массовых расстрелов протестующих);

по данным следствия в феврале 2014 года он давал приказ о начале антитеррористической операции», а на самом деле массовых расстрелов протестующих); «Угольное дело» Виктора Медведчука ( покупали за наличные деньги уголь у контролируемых РФ террористов « Л/ДНР», якобы с согласия пятого президента Петра Порошенко);

покупали за наличные деньги уголь у контролируемых РФ террористов Л/ДНР», якобы с согласия пятого президента Петра Порошенко); Несколько дел, где фигурирует экс-президент и лидер Европейской солидарности Петр Порошенко ( изготовление военных кораблей на Кузне на Рыбальском, назначение Сергея Семочка заместителем председателя Службы внешней разведки, прохождение украинских военных кораблей в 2018 через Керченский пролив).

«Еще раз. Тайные и секретные материалы по этим делам уничтожались с 24 февраля по 26 уже в Хмельницком. Не повезли дальше, а уничтожили. Намеренно? Я не знаю», — заключает Ирина Ромалийская.



О возможном уничтожении важных документов ГБР также писал активист Сергей Стерненко. По его данным, кроме указанных, были уничтожены материалы по около 140 производствам.

«Как я понял, Офис генпрокурора в курсе об этом. Но Сухачев дальше в должности. Без подозрения. Что удивительно — такие действия явно были в интересах агрессора», — отмечает активист.

Стерненко предположил, что уничтожить материалы дел могли и по просьбе одного из агентов РФ в высших эшелонах власти.

«Фамилию не пишу, потому что проверить это не могу. Пока что», — отметил активист.



Журналист Украинской правды Михаил Ткач сообщил, что также видел справку с перечнем уничтоженных материалов.

Также Ткач опубликовал приказ от 23 марта о служебном расследовании в ГБР из-за возможного уничтожения «документов и других материальных носителей информации, содержащих тайную или служебную информацию».

Служебное расследование в ГБР должны были провести за месяц — до 23 апреля.

При этом согласно приказу контроль за расследованием фактов уничтожения материалов дела по указанию руководителя ГБР Алексея Сухачева поручили самому Сухачеву.

Фото: Михаил Ткач / Facebook

Фото: Михаил Ткач / Facebook

Фото: Михаил Ткач / Facebook

В то же время в ГБР заявили, что информация об уничтожении материалов резонансных дел не соответствует действительности.

«Вчера, 7 июля, некоторые СМИ распространили „инсайды“ о якобы уничтожении ГБР в начале полномасштабного вторжения России в Украину материалов ряда резонансных уголовных производств. Среди таких дела о подписании „Харьковских соглашений“, разгона Майдана, „угольного дела“ и других. Такие обвинения не соответствуют действительности и носят откровенно манипуляционный характер», — говорится в сообщении на странице ГБР в Facebook, опубликованном 8 июля.

В ведомстве заверили, что ни одно из указанных дел не уничтожено.



«Все материалы сохранены, а производства расследуются в соответствии с ранее утвержденными планами и будут переданы в суд в установленные сроки. Более того: некоторые „уничтожены“, по мнению журналистов производства, уже завершены и переданы в суд за последние три месяца», — заявили в ГБР.

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«Попытки дискредитировать Бюро в условиях военного времени преследуют цель разбалансировать всю правоохранительную систему и вывести из-под ответственности отдельных чиновников, совершивших незаконные действия или бездействие. Тем, кто „делится такими сенсациями“ с журналистами, хотим сказать: все уголовные производства сохранены и расследуются. Вы не сможете избежать ответственности за сознательную дискредитацию органа досудебного расследования», — отметили в Госбюро расследований.

Уже после опровержения от ГБР Ромалийская сообщила, что информацию об уничтожении секретных материалов по резонансным уголовным делам ей подтвердили в Офисе генерального прокурора Украины.

Журналистка прикрепила ответ Генпрокуратуры на ее запрос.

«Сообщаем, что согласно информации Государственного бюро расследований, имеющейся в распоряжении Офиса Генерального прокурора, отдельные материальные носители секретной информации в запрашиваемых вами уголовных производствах, процессуальное руководство в которых осуществляется прокурорами, уничтожено Управлением режимно-секретной работы и защиты информации Государственного бюро расследований. Прокурорам в указанных уголовных производствах не предоставлялось согласование на уничтожение этих материалов», — заявили в Офисе генпрокурора.

Там добавили, что теперь пытаются восстановить уничтоженные секретные материалы.

«В настоящее время прокурорами и следователями осуществляются мероприятия, направленные на восстановление уничтоженных материальных носителей секретной информации, путем установления и истребования экземпляров, которые хранились в других учреждениях», — говорится в ответе ОГПУ.

Фото: Ирина Ромалийская / Facebook

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