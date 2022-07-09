Харьковские соглашения, разгон Майдана и дело Медведчука. В первые дни войны ГБР могло уничтожить материалы нескольких резонансных дел
В первые дни войны ГБР могло уничтожить тайные материалы нескольких резонансных дел (Фото:ГБР / Facebook)
Государственное бюро расследований в первые дни полномасштабной войны России против Украины могло уничтожить тайные материалы нескольких резонансных производств. В ГБР эту информацию отрицают, в то же время в ведомстве проводят служебное расследование.
Об уничтожении материалов нескольких дел, в частности, о подписании Харьковских соглашений, разгоне Майдана и «угольном деле» Медведчука, рассказала журналистка Ирина Ромалийская в Facebook-посте. Об этом говорится в ее расследовании для издания Настоящее время, опубликованном 7 июля.
Журналистка ссылается на докладную записку из одного из правоохранительных органов, описанные в ней события ей подтвердили несколько других источников.
Ромалийская подчеркнула, что уничтожение документов произошло при согласии руководителя ГБР Алексея Сухачева.
«24 февраля в 1:30 ночи (т.е. за 2,5 часа до вторжения) из центрального Офиса ГБР в Киеве вывозят тайные материалы, среди которых секретные документы и материалы НСРД. НСРД — это негласные следственные розыскные действия, то есть все эти прослушки, тайные съемки
25 февраля в Хмельницкий, где во время войны обустроился новый офис ДБР, приехали Алексей Сухачев, руководитель Главного оперативного управления ГБР Игорь Гейда и руководитель Главного следственного управления ГБР Александр Удовиченко.
Как пишет журналистка, старший группы режимно-секретного подразделения Лавринович доложил, какие тайные материалы на устное распоряжение Сухачева уже уничтожены, и попросил разрешения на уничтожение очередной партии.
«В очередную партию секретных документов входили те, которые были помечены грифом „Особой важности“. Сухачев накладывает резолюцию: „Разрешаю“», — пишет Ромалийская.
По ее информации, ГБР уничтожило тайные материалы по таким важным производствам:
- «Харьковские соглашения» (соглашение между Украиной и РФ, подписанное в 2010 году в Харькове тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем и президентом РФ Дмитрием Медведевым, которым было продлено до 2042 года базирование российского флота в украинском Крыму);
- по доведению украинской армии до обнищания (подозреваемые: беглый президент Виктор Янукович, начальник его Генштаба Владимир Замана, два его министра обороны Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев);
- об участии бывшего главы СБУ Александра Якименко в разгоне Майдана (по данным следствия в феврале 2014 года он давал приказ о начале «антитеррористической операции», а на самом деле массовых расстрелов протестующих);
- «Угольное дело» Виктора Медведчука (покупали за наличные деньги уголь у контролируемых РФ террористов «Л/ДНР», якобы с согласия пятого президента Петра Порошенко);
- Несколько дел, где фигурирует экс-президент и лидер Европейской солидарности Петр Порошенко (изготовление военных кораблей на Кузне на Рыбальском, назначение Сергея Семочка заместителем председателя Службы внешней разведки, прохождение украинских военных кораблей в 2018 через Керченский пролив).
«Еще раз. Тайные и секретные материалы по этим делам уничтожались с 24 февраля по 26 уже в Хмельницком. Не повезли дальше, а уничтожили. Намеренно? Я не знаю», — заключает Ирина Ромалийская.
О возможном уничтожении важных документов ГБР также писал активист Сергей Стерненко. По его данным, кроме указанных, были уничтожены материалы по около 140 производствам.
«Как я понял, Офис генпрокурора в курсе об этом. Но Сухачев дальше в должности. Без подозрения. Что удивительно — такие действия явно были в интересах агрессора», — отмечает активист.
Стерненко предположил, что уничтожить материалы дел могли и по просьбе одного из агентов РФ в высших эшелонах власти.
«Фамилию не пишу, потому что проверить это не могу. Пока что», — отметил активист.
Журналист Украинской правды Михаил Ткач сообщил, что также видел справку с перечнем уничтоженных материалов.
Также Ткач опубликовал приказ от 23 марта о служебном расследовании в ГБР из-за возможного уничтожения «документов и других материальных носителей информации, содержащих тайную или служебную информацию».
Служебное расследование в ГБР должны были провести за месяц — до 23 апреля.
При этом согласно приказу контроль за расследованием фактов уничтожения материалов дела по указанию руководителя ГБР Алексея Сухачева поручили самому Сухачеву.
В то же время в ГБР заявили, что информация об уничтожении материалов резонансных дел не соответствует действительности.
«Вчера, 7 июля, некоторые СМИ распространили „инсайды“ о якобы уничтожении ГБР в начале полномасштабного вторжения России в Украину материалов ряда резонансных уголовных производств. Среди таких дела о подписании „Харьковских соглашений“, разгона Майдана, „угольного дела“ и других. Такие обвинения не соответствуют действительности и носят откровенно манипуляционный характер», — говорится в сообщении на странице ГБР в Facebook, опубликованном 8 июля.
В ведомстве заверили, что ни одно из указанных дел не уничтожено.
«Все материалы сохранены, а производства расследуются в соответствии с ранее утвержденными планами и будут переданы в суд в установленные сроки. Более того: некоторые „уничтожены“, по мнению журналистов производства, уже завершены и переданы в суд за последние три месяца», — заявили в ГБР.
«Попытки дискредитировать Бюро в условиях военного времени преследуют цель разбалансировать всю правоохранительную систему и вывести из-под ответственности отдельных чиновников, совершивших незаконные действия или бездействие. Тем, кто „делится такими сенсациями“ с журналистами, хотим сказать: все уголовные производства сохранены и расследуются. Вы не сможете избежать ответственности за сознательную дискредитацию органа досудебного расследования», — отметили в Госбюро расследований.
Уже после опровержения от ГБР Ромалийская сообщила, что информацию об уничтожении секретных материалов по резонансным уголовным делам ей подтвердили в Офисе генерального прокурора Украины.
Журналистка прикрепила ответ Генпрокуратуры на ее запрос.
«Сообщаем, что согласно информации Государственного бюро расследований, имеющейся в распоряжении Офиса Генерального прокурора, отдельные материальные носители секретной информации в запрашиваемых вами уголовных производствах, процессуальное руководство в которых осуществляется прокурорами, уничтожено Управлением режимно-секретной работы и защиты информации Государственного бюро расследований. Прокурорам в указанных уголовных производствах не предоставлялось согласование на уничтожение этих материалов», — заявили в Офисе генпрокурора.
Там добавили, что теперь пытаются восстановить уничтоженные секретные материалы.
«В настоящее время прокурорами и следователями осуществляются мероприятия, направленные на восстановление уничтоженных материальных носителей секретной информации, путем установления и истребования экземпляров, которые хранились в других учреждениях», — говорится в ответе ОГПУ.
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