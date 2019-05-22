«Газовое дело»: Печерский суд снимет с розыска нардепа-беглеца Онищенко — СМИ Вчера, 12:42 815 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Виктор Зубрицкий/YouTube Бывший регионал Онищенко сбежал из Украины в 2016 году Скриншот с видео Виктор Зубрицкий/YouTube

Печерский районный суд Киева в среду, 22 мая, снимет с розыска обвиняемого в масштабной коррупции в газовой сфере Александра Онищенко, передает LB.ua со ссылкой на собственные источники.

После бегства из Украины бывший регионал несколько лет скрывался в странах Европы, однако недавно он анонсировал свое возвращение в Киев.

Как сообщается, сейчас адвокаты Онищенко будут ходатайствовать в суде о снятии его с розыска, в который парламентарий был объявлен по запросу Национального антикоррупционного бюро в качестве обвиняемого по так называемому «газовому делу».

Напомним, нардепа-беглеца подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с госкомпанией Укргаздобыча, в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около трех миллиардов гривен.

В июле 2016 года Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Онищенко, однако он успел сбежать из Украины в Европу, где скрывался в Бельгии, Испании и Германии, а также пытался получить политическое убежище в Великобритании.