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Газета Голос Украины извинилась за расистские высказывания своего журналиста

Сегодня, 16:45
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Газета Голос Украины извинилась за расистские высказывания своего журналиста - фото

Голос Украины

Издание извинилось за слова корреспондента

Официальное издание Голос Украины извинилось за высказывания своего журналиста Василия Чепурного, которые он опубликовал в Facebook.

Об этом сообщается на сайте газеты.

«Газета „Голос Украины“, официальное издание Верховной Рады Украины, никогда не разделяла и не разделяет позиции предвзятого отношения к лицам, основанного на расовой, национальной или религиозной принадлежности», — сказано в сообщении.

В издании отметили, что Чепурный без указания места работы, обнародовал на частной странице изуверскую позицию относительно результатов выборов президента и предстоящих парламентских выборов, которая не имеет ничего общего с редакционной политикой Голоса Украины.

В газете сообщили, что рассматривают вопрос целесообразности пребывания Чепурного на занимаемой должности.

«С большим уважением просим прощения за некорректные высказывания В. Чепурного у всех, кого они унизительно затронули», — сказано в сообщении.

Напомним, что в воскресение, 9 июня корреспондент парламентской газеты «Голос Украины» в Черниговской области Василий Чепурный на своей странице в Facebook назвал «негром» Жана Беленюка, украинского спортсмена по греко-римской борьбе, который решил баллотироваться в Верховную Раду от партии «Слуга народа».

«Эксперименты над украинцами продолжаются. Дали зека — выбрали президентом. Дали еврея- клоуна — выбрали президентом. Сейчас дают негра в депутаты — точно выберут (Жан Беленюк — десятый номер партии Зеленского „Слуга народа“). Может, нам еще транссексуала подсунут ли работа уже? А что: украинцы толерантны — проголосуют!», — написал он, но позже удалил пост.

Сам Беленюк на такие высказывания отреагировал словами: «Некоторым господам, особенно, которые называют себя журналистами, нужно понемногу вылезать из пещер, а то засиделись, а на дворе 21 век».

Теги:   Извинение Голос Украины

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