Сергей Гайдай рассказал, какую должность ему пообещали после увольнения из Луганской ОВА

19 марта, 16:29
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Сергея Гайдая, вероятно, назначат послом Украины в Казахстан (Фото:Сергей Гайдай / Facebook)

Сергея Гайдая, вероятно, назначат послом Украины в Казахстан (Фото:Сергей Гайдай / Facebook)

Экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай интервью Radio NV рассказал подробности о своей отставке и возможном назначении послом в Казахстан.

Гайдай говорит, что знал об отставке и обсуждал ее с президентом.

«Если коротко, то я знал об этом решении заранее, за несколько месяцев до этого. Это обычная ротация, не нужно искать какое-либо подводное течение или какие-либо негативные моменты. Все запланировано, согласовано с президентом, был разговор раньше. Потому для меня это рабочие моменты. Для того чтобы назначили на должность, нужно уволить с другой», — говорит экс-глава Луганщины.

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Гайдай добавил, что надеется, что в ближайшее время будет назначен на другую должность, но пока с осторожностью предполагает, что речь идет именно о посте посла Украины в Казахстане.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Луганская область Посол МИД Украины Казахстан Дипломатия Луганская ОГА Сергей Гайдай Украина-Казахстан Дипломатическая карьера

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