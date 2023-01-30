«Не вижу здесь никаких огромных сенсаций». Гайдай прокомментировал информацию СМИ о своей возможной отставке 30 января, 13:46 Сергей Гайдай (Фото:www.facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, комментируя информацию о своей возможной отставке, заявил, что такого решения пока нет.

«Я — член команды президента. Если он увидит меня на какой-то важной должности на другом направлении фронта, значит, я поеду туда, куда он меня назначит. Для того, чтобы назначить куда-то, где человек работает, его с того места надо уволить. Я не вижу здесь никаких огромных сенсаций, но пока никаких документов нет», — сказал Гайдай в комментарии Суспільному.

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По его словам, он работает «до последнего дня повсюду на государственной службе».

«Даже если завтра меня назначат на другую должность. Но даже если кого-то куда-то назначают, это надо кучу документов сделать, получить согласование, это долгий путь», — сказал он.

Спикер президента Сергей Никифоров в комментарии Суспільному сообщил, что приказа об увольнении Гайдая нет.

«Я могу комментировать только конкретные решения, а решения — это когда есть подпись под приказом документа. А к тому же, всевозможные спекуляции, ссылки на источники и прочее комментировать, к сожалению, не могу», — сказал он.

О возможной отставке Гайдая «в ближайшее время» сообщала Украинская правда со ссылкой на источники.

По ее данным, чиновника планируют отправить послом Украины в Казахстан.

Также по данным издания, на фоне масштабных кадровых изменений в органах власти министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт и министр по стратегическим отраслям промышленности Павел Рябикин будут уволены с должностей.

В своем кресле останется министр обороны Алексей Резников министр энергетики Герман Галущенко.

