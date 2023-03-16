Гайдай подтвердил, что может получить должность посла в Казахстане

16 марта, 21:35
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Сергей Гайдай (Фото:suspilne.media)

Сергей Гайдай (Фото:suspilne.media)

Бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил, что может получить должность посла в Казахстане.

В интервью Василию Голованову он подчеркнул, что на его место, скорее всего, будет поставлен военный человек. А он тем временем займется другим «фронтом».

«Меня направят на другой „фронт“, в этом случае, я надеюсь, что это будет дипломатическая работа в другом направлении. Скорее всего, это будет Казахстан. Об этом шла речь», — заявил Гайдай.

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Однако он отметил, что все может измениться, если президент Украины Владимир Зеленский увидит его на другом направлении, по его словам, он без раздумий согласится с решением президента.

15 марта пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что Луганскую областную военную администрацию может возглавить военный.

15 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении глав трех областных военных администраций. Глав Луганской ОВА Сергея Гайдая, Одесской ОВА Максима Марченко и Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия уволили согласно заявлениям, которые они подали.

Ранее СМИ сообщали, что Гайдай уйдет с поста и может стать послом Украины в Казахстане.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Луганская область Казахстан Луганская ОГА Сергей Гайдай Война России против Украины

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