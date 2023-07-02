«Позорная ситуация». У гауляйтера Балицкого до сих пор есть мандат депутата — Минреинтеграции 2 июля, 16:26 Гауляйтер россиян в Запорожской области Евгений Балицкий до сих пор имеет мандат депутата облсовета (Фото:zv.zp.ua)

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий призывает лишить гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого мандата депутата областного совета.



Такое обращение обнародовано на сайте министерства.

В Минреинтеграции напомнили, что суд признал Балицкого виновным по двум статьям Уголовного кодекса и заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы.

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«Он публично поддержал российскую оккупацию. Он добровольно пошел на сотрудничество и занял должность „главы“ оккупационной администрации РФ во временно захваченной части Запорожской области. Но почему-то формально он до сих пор остается с депутатским мандатом Запорожского областного совета», — отмечают в ведомстве.

Там назвали эту ситуацию «позорной» и призвали лишить предателя депутатского мандата.

Балицкий был избран депутатом Запорожского областного совета в 2020-м от Оппозиционного блока. С первых дней российского вторжения он начал помогать оккупантам на захваченных территориях Запорожской области, и вскоре они назначили его главой оккупационной «Запорожской военно-гражданской администрации».

В конце июня 2023 года на основе доказательств, собранных СБУ, суд признал Балицкого виновным по двум статьям:

ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111−1 (участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч.2 ст. 110 (умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц).