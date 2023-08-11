Киев начинает двусторонние переговоры с Великобританией по гарантиям безопасности — ОП

11 августа, 19:31
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Андрей Ермак (Фото:Офис президента Украины)

Андрей Ермак (Фото:Офис президента Украины)

Киев в пятницу, 11 августа, начинает двусторонние переговоры с Великобританией по гарантиям безопасности для Украины.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телемарафона.

«Действительно, после наших американских коллег мы начали (консультации. — Ред.) с нашими друзьями, партнерами из Великобритании», — сказал он.

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Ермак добавил, что Британия по ключевой помощи является «одним из главных и стратегических партнеров» Украины. По его словам, к декларации стран G7 о «гарантиях безопасности» для Украины присоединились уже 13 стран.

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«Сегодня, действительно, состоялся очень важный разговор. Мы уже можем сказать о том, что с Великобританией такие консультации начаты», — подчеркнул он.

Ермак отметил, что цель — до конца года иметь первые двусторонние соглашения со странами, которые предоставят гарантии.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля лидеры Большой семерки объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

В Офисе президента заявили, что декларация — это общий рамочный документ, а следующим шагом должна стать система двусторонних безопасностных соглашений между Украиной и отдельными странами-гарантами.

3 августа стало известно, что Украина начала переговоры с США по поводу двустороннего соглашения о гарантиях безопасности.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киев Великобритания Переговоры Лондон Безопасность

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