Гарантии безопасности для Украины. Первый документ с рекомендациями предоставят в конце августа — Ермак

22 августа, 19:09
Андрей Ермак (Фото:president.gov.ua)

Андрей Ермак (Фото:president.gov.ua)

Первый документ с рекомендациями по поводу гарантий безопасности для Украины будет представлен 29−30 августа.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время брифинга с советниками глав государств и правительств Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии в понедельник, 22 августа.

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«Я подтверждаю, что к концу этого месяца — думаю, где-то 29−30 число — мы можем рассчитывать на появление первого документа рекомендаций по нашей группе экспертов с господином [экс-генсекретарем НАТО Андерсом Фог] Расмуссеном», — сказал он.

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По словам Ермака, сейчас продолжается работа над документом, во время встречи 22 августа он проинформировал об этом коллег.

«Могу открыть вам маленькую тайну: я уже знаком с его текстом — это будет очень мощный документ», — добавил глава ОП.

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В конце мая Андрей Ермак сообщил, что вместе с бывшим генсекретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном возглавит международную консультативную группу, которая будет разрабатывать предложения по поводу гарантий безопасности для Украины. Первое заседание группы прошло 1 июля.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина работает над договором о гарантиях безопасности с международными партнерами без участия России. Такие гарантии должны быть многосторонними и юридически обязывающими.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Поддержка Украины Офис президента Украины Андрей Ермак Безопасность Война России против Украины

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