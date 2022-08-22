Гарантии безопасности для Украины. Первый документ с рекомендациями предоставят в конце августа — Ермак
Андрей Ермак (Фото:president.gov.ua)
Первый документ с рекомендациями по поводу гарантий безопасности для Украины будет представлен 29−30 августа.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время брифинга с советниками глав государств и правительств Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии в понедельник, 22 августа.
«Я подтверждаю, что к концу этого месяца — думаю, где-то 29−30 число — мы можем рассчитывать на появление первого документа рекомендаций по нашей группе экспертов с господином [экс-генсекретарем НАТО Андерсом Фог] Расмуссеном», — сказал он.
По словам Ермака, сейчас продолжается работа над документом, во время встречи 22 августа он проинформировал об этом коллег.
«Могу открыть вам маленькую тайну: я уже знаком с его текстом — это будет очень мощный документ», — добавил глава ОП.
В конце мая Андрей Ермак сообщил, что вместе с бывшим генсекретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном возглавит международную консультативную группу, которая будет разрабатывать предложения по поводу гарантий безопасности для Украины. Первое заседание группы прошло 1 июля.
Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина работает над договором о гарантиях безопасности с международными партнерами без участия России. Такие гарантии должны быть многосторонними и юридически обязывающими.
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