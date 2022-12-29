Ермак рассказал, какой может быть альтернатива гарантиям безопасности для Украины 29 декабря, 18:38 Андрей Ермак (Фото:Офис президента)

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о работе над проектом гарантий безопасности для Украины.

В интервью ведущей ТСН Наталье Мосейчук, опубликованном в четверг, 29 декабря, Ермак сообщил, что договор о гарантиях безопасности с союзниками Украины может быть одним большим документом, который позже будет дополняться двусторонними договорами или договорами, которые будут касаться одной тематики.



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«Я сам не верил, что мы [в сотрудничестве с 12-м генсекретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном] за такой короткий срок сможем подготовить очень серьезный документ — Kyiv Security Compact, который сегодня лежит у всех мировых лидеров на столе. И никто даже не говорит о „возможно“ или „невозможно“. Сегодня есть факт. Вопрос только [в том], когда и как эти гарантии будут предоставлены каждой страной. Либо это будет комплекс договоров, либо один большой договор, двусторонние договоры и так далее», — отметил глава ОП.

Ермак сказал, что, по его мнению, Украина «или получит эти гарантии в полном объеме, или станет членами НАТО».



«Может быть и так, что и одно, и второе», — добавил он.

Офис президента 13 сентября представил первые рекомендации по поводу гарантий безопасности для Украины. Рекомендации разрабатывала экспертная группа во главе с Андреем Ермаком и Андерсом Фог Расмуссеном.

Согласно документу, в основную группу союзников и гарантов Украины могут войти США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.



Ермак ранее подчеркивал, что соглашение о гарантиях безопасности не будет заменять вступление в НАТО и должно будет гарантировать безопасность Украины, пока она не станет членом Альянса.